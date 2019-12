Aunque ya se ha visto a Yoda protagonizar batallas en las precuelas de Star Wars, todavía no se vio mucho del nuevo personaje de la saga en acción. Más allá de que The Mandalorian se titule así, está claro que el centro de atención, al menos en los capítulos ya emitidos, es el “pequeño niño” de 50 años que nadie sabe de dónde salió ni cuál será su función en el futuro del universo. El creador de la serie, Jon Favreau (Iron Man, The Lion King) anticipó que los detalles que los fans esperan se revelarán recién en la segunda temporada de la serie, que no se sabe cuándo estrenará, pero que ya tiene a varios interesados en participar, como el director de Star Wars: Los Últimos Jedi, Rian Johnson.