De los nominados saldrá solo un ganador, el cual podrá se llevará el título de GOTY. En ediciones anteriores esta categoría fue ganada por juegos como God of War, The Legend of Zelda, Overwatch y The Witcher 3, los cuales dejaron la vara bien alta. Resident Evil 2, The Outer Worlds. Super Smash Bros. Ultimate, Resident Evil 2, Sekiro: Shadows Die Twice, Control y Death Stranding son los nominados, los cuales tienen pros y contras como para resultar ganadores.