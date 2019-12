En medio del especial momento que está viviendo la franquicia por el lanzamiento de The Mandarolian y el próximo estreno de Star Wars: Episodio IX, el juego de Respwan Entertainment sigue levantando buenos números y una crítica positiva. El título recientemente fue galardonado como GOTY del año en los premios Titanium realizados en España. Lamentablemente no podrá competir en los Game Awards, ya que al haber sido estrenado en noviembre 2019 no entró en la selección previa.