El Team of the Week 12 (TOTW), disponible dentro del modo Ultimate Team de FIFA 20, fue anunciado por EA Sports a través de su cuenta de Twitter. Este seleccionado tendrá nombres muy importantes dentro del juego como Sadio Mané, Raphael Varane y Marco Reus. El equipo estará disponible desde el 11 de diciembre hasta el martes 17 inclusive. FIFA 20 está disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC.