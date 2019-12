El estudio responsable del desarrollo de Ghost of Tsushima es Sucker Punch Productions, quien ha trabajado con la gente de Playstation en más de una ocasión y forma parte de Sony desde 2011. En Playstation 3 crearon la saga inFamous, que tuvo una secuela y otras dos entregas que llegaron cerca del lanzamiento de la PS4 . Sucker Punch es considerado uno de los estudios más importantes de Playstation, junto con Naughty Dog, responsables de Uncharted y The Last of Us, e Insomniac Games, creadores del último juego de Spider-Man. Estos estudios también tienen sagas de plataformas con Crash Bandicoot y Racthet & Clank, por lo que Sucker Punch tiene a su propio personaje caricaturesco en Sly Cooper.