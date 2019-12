El anuncio del nuevo contenido para Kingdom Hearts 3 no fue del todo una sorpresa, ya que días atrás, se había filtrado el mismo tráiler que se mostró en el State of Play. Sin embargo, los seguidores de la franquicia estaban muy ansiosos con saber todas las novedades que traería este contenido. Entre lo más relevante, el DLC traerá nuevos personajes de otra franquicia de Square Enix, Final Fantasy, una nueva historia que enfrentará al usuario con 14 jefes distintos y un episodio secreto. A esto hay que sumarle la incorporación de un menú premium, con opciones que permitirán hacer a los enemigos más débiles para avanzar más rápido en el juego y opciones de curación, entre otras cosas. También tendrá la nueva función de presentación y la posibilidad de ajustar cambios que permiten aumentar el grado de dificultad del juego. Sin dudas, una gran cantidad de contenido que busca extender la vida del título de la desarrolladora japonesa. Sin embargo, esto no es todo, ya que también habrá un pack Re:Mind Premium, que además de traer todo lo anteriormente mencionada, incluirá un concierto en video con 19 canciones de la franquicia.