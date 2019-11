Para la tercera partida, G2 Esports decidió salir a jugar mas agresivo y de una forma mas tradicional, esperando al rival, pero si su flexibilidad característica no logró brillar en esta final, mucho menos su tradicionalismo. Sus elecciones no fueron las mejores para el juego que aspiraban, que era tardío, cuando los personajes están a su máximo nivel. En los primeros 20 minutos el equipo europeo logró hacerle una mínima pelea a FunPlus Phoenix, que tenía una composición mas sólida, pero en los últimos 10 minutos una sucesión de malas decisiones que terminó con una pelea en la zona del Baron Nashor acabó con las esperanzas europeas y FunPlus Phoenix fulminó a G2 Esports para quedarse con la copa del mundial de League of Legends.