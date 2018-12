Pese a no haber logrado la media sanción este año, Benedetti se mostró satisfecho por el consenso logrado: "Quienes participamos en estos intensos meses de trabajo, tenemos la tranquilidad de que hemos conversado mucho sobre el tema. Es una Ley compleja porque afecta de alguna manera intereses, pero me parece que estábamos muy cerca y con mucha comprensión". No obstante, reconoció que "las entidades representantes de productores y en cada una de ellas, igual que sucede en la sociedad, por ahí existen diferentes puntos de vista. Pero, me parece que se ha avanzado mucho".