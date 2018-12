Luego de su discurso, siempre matizado con algún comentario chistoso o con alguna mención particular a alguno de los presentes, estrechó manos con los miembros de las Fuerzas Armadas de su país, se sacó selfies y hasta firmó una gorra roja, típica de sus campañas. Melania, la siempre silenciosa Primera Dama, lo acompañó en los saludos y en las selfies. Finalmente la pareja, P.O.T.U.S. y F.L.O.T.U.S. -según los acrónimos con los que se llama al primer mandatario ya la primera dama- se sentaron rodeados de niñitos (hijos de empleados presentes) y se sacaron fotos, mientras sonaba "You can´t always get what you want", de los Rolling Stones. Apenas los fotógrafos bajaron sus cámaras, los pequeños se desbandaron, para correr o gatear entre los presentes. Ya habían mantenido las formas por demasiado rato.