La consigna de la marcha que comenzó pasadas las 15 es muy clara: "No al G20, Abajo el acuerdo Macri – FMI, Fuera Trump y demás líderes imperialistas, Fuera Bolsonaro, Por el no pago de la deuda externa, No al ajuste, la entrega y la represión". La movilización partió desde avenida 9 de Julio y avenida San Juan y una parte de ella ya llegó al Congreso de la Nación.