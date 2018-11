Ante la ola de preguntas, las distintas comisarías tuvieron que resolver en el momento o "improvisar sobre la marcha", como coincidieron en varios puntos. "No sé ni cómo voy a venir a laburar mañana porque no sé dónde estacionar", dijo una uniformada, que explicó que a varios de los vecinos se les tramitó un certificado de domicilio para que puedan caminar por las calles de su barrio. "El auto no lo podés sacar. Si vivís por acá, andá con el DNI o el certificado y entrá en tu casa porque pasear no lo vas a poder hacer", aclaró la oficial.