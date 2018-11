"Somos activistas con base en Nueva Jersey. Somos parte de People´s Motorcade, un grupo de resistencia que ha protestado contra Trump y su administración. Nos reuníamos los fines de semana para pasar por su escondite en Bedminster, también conocido como la Casa Blanca de verano", explica Kennedy, quien prefiere no decir de qué trabaja para no tener problemas, pero cuenta que es músico y tiene una banda de rock que se llama The Robert Kennedy Assesination (El asesinato de Robert Kennedy).