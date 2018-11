Victoria Donda, que lidera el grupo Somos, recientemente escindido de Libres del Sur, liderado por Humberto Tumini, recordó a Lucía Pérez, la adolescente asesinada en Mar del Plata cuyos sospechosos fueron absueltos por un tribunal judicial: "Tenemos que romper la pared del patriarcado para defender la vida. No importa si algunas rezan y otras no, esta no es una pelea por el color de los pañuelos y sólo un futuro feminista será el fruto de esta pelea por la vida". Donda también responsabilizó al gobierno por la posibilidad de incidentes el viernes y dijo: "Cuando Patricia Bullrich recomendó que nos fuéramos de la ciudad, lo hizo porque sabía de su propia incapacidad".