Un procureur spécialisé pour les enfants et les adolescents a pris en charge l'enquête afin de clarifier les événements au cours desquels le garçon de deux ans, Samuel Guerrero, est décédé dans la région de Buritaca, dans la ville de Santa Marta, le 4 avril de cette année.

Bien que les autorités aient affirmé que l'enfant était mort par noyade, il existe encore plusieurs théories selon lesquelles la mère de Samuel, Yenni Higuera, serait impliquée dans la perte de vie du bébé, car on ne connaissait son existence que jusqu'à ce que les gens aient vu le corps au bord de la mer.

Pour cette raison, le procureur susmentionné et la police judiciaire ont entrepris une analyse approfondie des vidéos de sécurité, des témoignages et d'autres éléments de preuve afin d'identifier comment le mineur est arrivé dans les eaux de la Samarie où, malheureusement, il est mort.

L'une des inconnues qui intrigue le plus les chercheurs est que Higuera, 25 ans, n'est apparue que 15 jours après la confirmation de la mort de Samuel. Cependant, la femme n'a pas été en mesure de donner une version officielle aux autorités, car on a appris qu'elle était détenue dans une clinique psychiatrique pour un problème de santé mentale dont elle souffre.

Les doutes se sont accrus après que la police a annoncé que le père du nourrisson est apparu, identifié comme Edwin Guerrero, 29 ans, qui vit à Bogotá et s'est rendu dans la capitale de Magdalena pour reconnaître le corps de son fils et donner des détails sur la façon dont le petit Samuel s'est avéré dans les mers si loin de la capitale colombienne, où elle aurait vécu.

Cependant, le fait que le père de l'enfant ait dû être localisé par la police nationale et la police des enfants et des adolescents a également suscité des éclaircissements auprès des enquêteurs, de sorte que toutes les versions font l'objet d'une enquête.

Il convient de noter que les proches de la mère de l'enfant ont été les premiers à signaler qu'ils n'avaient pas eu d'informations sur Yenni Higuera et l'enfant Samuel depuis longtemps. Cependant, une fois qu'ils ont appris le décès du mineur, ils auraient voulu éviter la presse et n'auraient pas donné d'informations relatives à l'affaire.

De plus, on a appris que quelques touristes avaient vu une petite voiture bleue sur la plage et, lorsqu'ils se sont approchés, ils ont trouvé le bébé mort. Plus précisément, les touristes ont trouvé les plus jeunes au kilomètre 46 sur le chemin de Buritaca, un secteur connu sous le nom de Playa Bonita ou Playa Linda, aux premières heures du lundi 4 avril.

D'autres informations analysées sont qu'il existe une vidéo présumée de caméras de sécurité, détenues par la police, dans laquelle le mineur peut être vu dans les bras d'une femme, qui serait sa mère. Pour sa part, Edwin Guerrero a déclaré aux autorités qu'il n'avait aucune nouvelle de son ex-femme et de son fils depuis le 1er avril, date à laquelle il ne l'avait pas retrouvée chez lui.

