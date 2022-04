Gary Medel souligne Reinaldo Rueda comme l'un des responsables de l'élimination du Chili du Qatar 2022

En la imagen, el director técnico de Chile, el colombiano Reinaldo Rueda. EFE/José Valle/Archivo

L'équipe nationale chilienne affrontera l'extérieur du championnat du monde pour la deuxième fois consécutive. Sa dernière participation remonte à la Coupe du monde 2014 au Brésil, où il atteint les huitièmes de finale et tombe des tirs au but contre l'équipe hôte. Dans le cadre des qualifications en vue du Qatar 2022, l'un des entraîneurs était Reinaldo Rueda, vivement critiqué par Gary Medel.

Le « pit-bull » a parlé à ESPN F90 du Chili comme l'une des références de l'équipe du sud. Là, il a souligné les grands joueurs de l'équipe chilienne, mais il a pris la responsabilité de l'élimination sur les corps d'entraîneurs qui sont passés, d'abord Reinaldo Rueda puis Martin Lasarte, Uruguayen qui a passé comme entraîneur du Millonarios FC en Colombie.

En séries éliminatoires, Reinaldo Rueda n'a mené que quatre matches contre l'équipe chilienne avec une victoire, un match nul et deux défaites. Ces matches ont abouti à quatre points et six buts contre, le même nombre de buts en faveur. Le seul élément dans lequel le solde des victoires était positif face aux défaites était dans les matchs amicaux, où de 2018 à 2020, il en a complété 17 avec six victoires, six nuls et cinq défaites. Sa performance avec le Chili a été de 43,21 %.

À l'époque, l'entraîneur de Vallecaucano a également été critiqué par l'attaquant historique, aujourd'hui commentateur, Mauricio Pinilla, qui a défini Rueda comme un grand gars, avec une façon de travailler horrible :

Le troisième cycle de Reinaldo Rueda en équipe nationale de Colombie n'a pas été bon non plus, il a mené 22 matches avec un bilan de 7 victoires, 10 nuls et 5 défaites. La performance globale a été de 46,97 %, l'un des plus faibles records avec les équipes nationales. Le « tricolore » a duré sept matches sans gagner (4 matches et trois chutes) et le 1-0 contre le Pérou au stade Metropolitano de Barranquilla l'a mis en échec pour la clôture du tournoi.

L'entraîneur après son départ de l'équipe nationale de Colombie, où il n'a pas reçu de compensation après avoir échoué à répondre à la qualification pour la Coupe du monde 2022 du Qatar, aurait des offres pour diriger l'équipe nationale du Honduras, dont le dernier entraîneur était Hernan 'Bolillo' Gomez, et l'équipe nationale du Panama au cas où l'équipe danoise Thomas Christiansen n'accepterait pas l'offre de renouvellement.

Au niveau du club, l'équipe qui le gère comme seule option est l'Atlético Nacional. Le journaliste Jaime Dinas a assuré que la priorité de l'équipe d'Antioquia est de finaliser le retour du Vallecaucano qui lui a valu le titre de champion de la Copa Libertadores en 2016, la même année où il a remporté la Super League colombienne et la Coupe de Colombie. En outre, il a célébré le titre de la ligue en 2015 et 2017.

