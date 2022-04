Vladimir Cerrón répond à Cesar Hildebrandt : « Le président ne me doit rien, et je ne dois rien au président »

En ce sens, le directeur de l'hebdomadaire Hildebrandt dans son Treize a précisé que le président ne restructurera pas son cabinet ministériel, comme il l'a promis à l'archevêque de Huancayo et au cardinal Pedro Barreto, comme il « doit à Vladimir Cerrón ».

« Monseigneur Pedro Barreto ignore que le problème n'est pas que Castillo lui promet l'or. Le problème, c'est que M. Pedro Castillo doit à Vladimir Cerrón (...) Voyons si M. Cerrón lui donne la permission d'avoir un nouveau cabinet tout aussi différent », a expliqué Hildebrandt lors de son podcast.

« Je ne crois pas en un mot à l'annonce du nouveau cabinet. Le problème, c'est qu'il est en apesanteur. C'est ce que veut Vladimir Cerrón, infiltrer l'Etat avec son peuple qui est généralement très servile avec son point de vue », a-t-il ajouté à propos de la pression que Cerrón pourrait générer pour être le chef au sein du parti qui a conduit Pedro Castillo à la présidence du Pérou.

À cet égard, le secrétaire général de Peru Libre a déclaré que « Hildebrandt est entré en net déclin » et qu'il « croit maintenant ce que ses amis du caviar ont dit », que Peru Libre contrôle l'État.

« Le président ne me doit rien, et je ne dois rien au président. Tout ce qui est réalisé est dû au peuple », a-t-il déclaré à travers ses réseaux sociaux.

Twitter de Vladimir Cerrón.

LASHES OUT À CARDENAL BARRETO

Au milieu de la Semaine Sainte, Cerrón a attaqué le cardinal Pedro Barreto qui, après avoir rencontré le président Castillo, a annoncé que la formation d'un nouveau cabinet était en cours de discussion.

« Très bientôt, le président annoncera les changements qui passent par un nouveau cabinet et un premier ministre qui ne dépend plus du parti Pérou-Libre ou des groupes autour du président Castillo, c'est très clair », a déclaré Barreto le matin du jeudi saint devant le palais du gouvernement.

« La proposition est un changement de cap ; un cap qui signifie l'unité nationale et qu'il est le président de tous les Péruviens », a-t-il poursuivi.

Face à cela, le secrétaire général du groupe politique s'est exprimé sur Twitter. « Monseigneur Pedro Barreto dit que le pays est sur le point de mourir, une déclaration qui confirme une fois de plus que le clergé est en faveur du complot contre le président », a écrit Cerrón dans un premier tweet.

Puis il a été plus concret et a déclaré que si le président réfléchissait à un nouveau cabinet sans connaître le Conseil des ministres, son banc et son parti, et seulement en complicité avec l'Église, il serait dans une grosse erreur politique.

« Un coup d'État ecclésiastique ? Si le prêtre ne l'a pas encore découvert, il y a un parti qui a gagné les élections et le reste serait une usurpation. L'ingérence du clergé pour élire un premier ministre ou un cabinet est totalement inacceptable », a-t-il ajouté.

Enfin, il a déclaré que le peuple ne défendra le gouvernement que s'il met en œuvre des politiques en faveur des dépossédés, discriminés et exploités, sur terre et non au paradis. « Le cabinet Barreto ne ferait que garantir la coexistence subordonnée du peuple avec ses exploiteurs, la croyant naturelle et nécessaire », a-t-il dit.

