Universitario vs Sporting Cristal : jour, heure et chaîne TV du match pour la Liga 1

Universitario vs Sporting Cristal : la Liga 1 péruvienne a annoncé le calendrier des prochaines dates du tournoi Apertura et la date et l'heure du match entre le carré crème et l'équipe céleste étaient connues.

Le duel entre l'équipe de merengue et les « brasseurs » sera le dernier parmi les trois grands de la capitale lors du premier championnat de l'année. Alianza Lima a déjà affronté les deux clubs avec des résultats opposés : une victoire contre le « U » et une défaite contre Cristal.

QUAND AURA LIEU L'UNIVERSITARIO VS CRISTAL ?

Le match de la 15e journée de l'Apertura aura lieu le samedi 21 mai prochain à partir de 19h00 (heure péruvienne).

OÙ SE JOUERA LE « U » VS CRISTAL ?

L'équipe de crème et l'équipe céleste seront mesurées au stade Monumental de Ate, domicile de l'Universitario. Le match sera diffusé sur Gol Perú de Movistar Tv sur le signal payant sur les chaînes 14 et 714 HD.

Programación de la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1

Alors qu'il reste quatre matches pour le prochain classique de la Liga 1, l'équipe de merengue doit affronter l'Alianza Lima et le départ du deuxième entraîneur cette année.

Tout d'abord, le stratège uruguayen Gregorio Pérez a quitté ses fonctions en janvier pour des raisons de santé en début de saison et sans disputer de match officiel après son retour au club en 2021. Plus tard, Álvaro Gutiérrez a été licencié lundi dernier, le 18 avril.

Par intérim, l'entraîneur Jorge Araujo sera responsable de la première équipe de l'Universitario après avoir pris en charge la réserve de l'équipe de crème.

Le stratège provisoire devra renverser l'équipe et obtenir le plus de points pour suivre les premières places du classement du tournoi Apertura.

En cours de route et en fonction des résultats, en plus de la confirmation éventuelle d'un nouvel entraîneur par l'administration, l'équipe de merengue avec « Coco » Araujo affrontera Sport Boys, Atlético Grau, Alianza Atlético et Carlos Mannucci.

Le cas du Sporting Cristal est plus complexe car il affrontera deux tournois simultanément : la Liga 1 et la Copa Libertadores.

Les leaders de Roberto Mosquera se sont renforcés avec la victoire 6-4 contre le Deportivo Municipal et ont mis fin à la mauvaise série de trois matches perdus. En outre, ils se sont hissés à la huitième place du tableau Apertura avec 15 points.

L'équipe céleste affrontera Cienciano, Talleres (Libertadores), Binacional, ADT, Universidad Católica (Copa) et Ayacucho FC.

CONTINUEZ À LIRE