Qu'est-ce que Rosa Salary et comment l'obtenir

Le gouverneur de l'État du Mexique, Alfredo del Mazo Maza, a poursuivi la livraison des cartes du programme d'aide économique pour les femmes en situation de pauvreté : le Pink Salary.

Le mardi 19 avril, Del Mazo Maza a poursuivi la livraison de cartes à Toluca dans le cadre d'un événement public, qui a été interrompu par le début de la pandémie de COVID-19. Mais face à la baisse des infections et des hospitalisations, ils ont repris les événements.

Del Mazo a déclaré qu'il était très heureux de donner les cartes aux femmes de plusieurs municipalités de l'État. L'événement a réuni environ un millier de femmes et cinq mille autres personnes à distance qui recevraient également le soutien. « Grâce à vous, les familles prennent de l'avance et c'est pourquoi le programme Pink Salary est né », a déclaré le gouverneur.

Les femmes venaient des municipalités de Toluca, Atizapán, Capulhuac, Mexicaltzingo, Metepec, San Mateo Atenco, Texacaliacac, Tianguistenco, Ocoyoacac, Xalatlaco et Zinacantepec.

Le programme de développement social des familles fortes de Salario Rosa, selon son site officiel, vise à augmenter le revenu économique des femmes de 18 à 59 ans vivant dans l'entité mexicaine qui sont dans la pauvreté.

Los eventos para entrega de las tarjetas de Salario Rosa se vieron interrumpidos por el COVID-19 (Foto: Twitter@EduardoFloMa1)

L'octroi de transferts en espèces s'adresse également à ceux qui exercent un travail domestique et ne perçoivent pas de rémunération, ainsi qu'à la formation au développement humain, qui, selon le gouverneur, servent à poursuivre leurs études, à investir dans une entreprise et à s'auto-entreprendre.

Il fournit également un soutien aux femmes dans le domaine des droits de l'homme, dans les procédures judiciaires, dans les soins psychologiques qui devraient être requis par le titulaire. Ainsi que des services de santé publique, une assistance psychologique et sociale et une assistance pour lui permettre de terminer ses études de base.

Ce soutien financier consiste en la livraison de 2 400 pesos sur une base bimestrielle, qui est accordée aux femmes vulnérables et aux membres du programme, qui continuera d'être en vigueur parmi les programmes accordés par l'État du Mexique.

Bien qu'il ait indiqué que le soutien est pour tout ce que les bénéficiaires voudraient, il a mentionné qu'il est principalement axé sur les questions de santé, l'alimentation, les dépenses des ménages et les questions d'éducation.

El apoyo es de 2 mil 400 pesos por un año cada dos meses (@alfredodelmazo)

En outre, le gouverneur a affirmé que le programme n'est pas une livraison « ponctuelle », mais sur une période d'un an.

Quelles sont les exigences pour postuler ?

-Vérifiez que le demandeur vit dans une situation vulnérable telle que la pauvreté, l'extrême pauvreté, le manque de ressources et la marginalisation.

-Être résident de l'État du Mexique.

-Avoir l'âge autorisé, c'est-à-dire entre 18 et 59 ans.

-Être femme au foyer et ne pas avoir de travail professionnel.

-Ne pas avoir de revenus provenant d'un emploi formel.

Las beneficiarias deben ser de 18 a 59 años (salario rosa Edomex)

Bien que l'appel soit fermé, le processus peut être en ligne, via le portail Internet du Conseil d'État pour les femmes et la protection sociale (CEMyBS) ; ou en personne au Secrétariat à la femme et à la protection sociale.

Dans ce cas, les documents suivants doivent être soumis :

-Une pièce d'identité officielle valide.

-Preuve de domicile datant de moins de trois mois de l'Edomex.

-Clé unique du registre de la population (CURP)

-Lettre d'engagement

-Le format d'inscription au programme

-Fournir une forme de manifestation de non-réception de revenus

Pour le formulaire en face à face, un rendez-vous devra être pris. Les heures d'ouverture sont du lundi au vendredi de 9 h 00 à 18 h 00 et l'adresse est Av. Général Felipe Ángeles esquina Quintana Roo, s/n, Colonia Villa Hogar, C.P 50170, Toluca, État de Mexico.

Une fois inscrite au programme, la bénéficiaire recevra sa carte rose, grâce à laquelle elle pourra vérifier son solde et ses mouvements par téléphone au 800 276 93 5.

Pour toute clarification ou doute, les parties intéressées peuvent contacter la ligne Rosa Wage for the Integral Development of the Family au numéro 722 915 56 23 ou 722 213 89 16, le Département des soins aux personnes handicapées 722 2 17 28 55 poste 8101 ou peuvent soumettre leur demande par courrier électronique dirmujercemybs@edomex.gob.mx.

