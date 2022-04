Pourquoi nous admirons Zelensky

Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy arrives for a meeting with Austrian Chancellor Karl Nehammer, as Russia's attack on Ukraine continues, in Kyiv, Ukraine April 9, 2022. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT

Pourquoi admirons-nous Volodymyr Zelensky ? La question a presque répondu d'elle-même.

Nous l'admirons parce que, face à des conditions inégales, le président de l'Ukraine reste ferme. Parce que cela prouve la véracité de l'adage selon lequel un homme courageux fait la majorité. Parce que cela montre que l'honneur et l'amour pour la patrie sont des vertus auxquelles nous renonçons à nos risques et périls. Parce qu'il comprend le pouvoir de l'exemple personnel et de la présence physique. Parce qu'il sait comment les mots peuvent inspirer les actes - leur donner forme et but - afin que les actes puissent, à leur tour, revendiquer le sens des mots.

Nous admirons Zelensky parce que cela nous rappelle à quel point ces traits sont devenus rares parmi nos propres politiciens. Zelensky était un acteur qui a utilisé sa renommée pour devenir un homme d'État. La politique occidentale regorge de personnes qui agissent comme des hommes d'État pour finir par devenir des célébrités. Zelensky s'est efforcé de dire aux Ukrainiens la dure vérité que la guerre peut empirer, et de faire comprendre aux prétendus bienfaiteurs que leurs paroles sont creuses et que leur soutien est insuffisant. Nos leaders se spécialisent principalement dans le fait de dire aux gens ce qu'ils veulent entendre.

Nous admirons Zelensky pour qui et ce qu'il affronte. Vladimir Poutine ne représente ni une nation ni une cause, seulement une philosophie totalitaire . Le dictateur russe défend l'idée que la vérité existe pour servir le pouvoir, et non l'inverse, et que la politique se consacre à la fabrication de propagande pour ceux qui l'avalent et à l'imposition de la terreur à ceux qui ne l'avalent pas. En fin de compte, le but de cette idée n'est pas la simple acquisition de pouvoir ou de territoire. C'est l'éradication de la conscience.

Nous admirons Zelensky parce qu'il a redonné à l'idée du monde libre la place qui lui revient . Le monde libre n'est pas une expression culturelle, comme « l'Occident », ni un concept de sécurité, comme l'OTAN, ni une description économique, telle que « le monde développé ». L'appartenance au monde libre correspond à tout pays qui souscrit à la notion selon laquelle le pouvoir de l'État existe avant tout pour protéger les droits de l'individu . Et la responsabilité du monde libre est d'aider et de défendre tous ses membres menacés par l'invasion et la tyrannie. La même chose qui se produit avec l'Ukraine se produira pour le reste d'entre nous.

Nous admirons Zelensky parce qu'il incarne deux grands archétypes juifs : David contre Goliath et Moïse devant Pharaon . C'est l'outsider rusé qui, avec habileté et ingéniosité, compense ce qui lui manque en témérité et en force. Et c'est le prophète qui se rebelle contre le déclin et l'emprisonnement de son peuple, et qui décide de le mener à travers des épreuves vers une culture politique basée sur l'autodétermination, la liberté et l'éthique.

Nous admirons Zelensky parce qu'il se débat. La lutte n'est pas censée être une vertu dans les sociétés civilisées qui valorisent le dialogue, la diplomatie et l'engagement. Mais le monde n'est pas toujours civilisé : il y a des choses pour lesquelles les peuples et les nations civilisés doivent être prêts à se battre s'ils ne veulent pas périr. Zelensky et le peuple ukrainien ont rappelé au reste du monde libre qu'un héritage libéral et démocratique que ses citoyens tiennent pour acquis risque d'être pris comme bon leur semble par leurs ennemis.

Nous admirons Zelensky car il réveille les meilleurs anges de notre nature. Son leadership a fait de Joe Biden un meilleur président, de l'Allemagne un meilleur pays, de l'OTAN une meilleure alliance. Il a sorti une grande partie des États-Unis de la stupeur isolationniste dans laquelle ils tombaient peu à peu. Cela a obligé les classes politiques et commerciales européennes à cesser de regarder la Russie dans le fascisme . Rappelez aux sociétés libres qu'il peut encore y avoir un centre vital en politique, du moins lorsqu'il s'agit de questions importantes.

Nous admirons Zelensky parce qu'il maintient un sens des proportions humaines typique d'un dirigeant démocratiquement élu. Notez le contraste entre ses rencontres publiques avec des journalistes, des membres du cabinet, des dirigeants étrangers et des citoyens ordinaires, et les pitreries staliniennes de la cour de Poutine. Dans les ornements ostentatoires du pouvoir russe, nous voyons la petitesse de l'homme qui la brandit : la paranoïa et l'insécurité d'un despote qui sait qu'un jour il devra vendre son royaume pour un cheval.

Nous admirons Zelensky parce qu'il est un modèle de ce qu'un homme devrait être : impressionnant sans être imposant ; sûr de lui sans être vaniteux ; intelligent sans prétendre être infaillible ; sincère plutôt que cyique ; courageux non pas parce qu'il n'a pas peur mais parce qu'il bouge en avant avec une conscience claire . Les enfants américains, en particulier, élevés avec des notions absurdes de ce qu'implique la virilité, devraient suivre cet exemple.

Nous admirons Zelensky parce qu'il garde espoir que nos propres démocraties en difficulté puissent élire des dirigeants qui peuvent nous inspirer, nous ennoblir et même nous sauver . Peut-être pourrons-nous le faire lorsque l'heure ne sera pas aussi tardive qu'elle ne l'est actuellement pour le peuple ukrainien et son dirigeant indomptable.

(C) Le New York Times.

