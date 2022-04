Plus jamais un juge n'abusera de ses fonctions contre des femmes et des enfants

Fidel Gallegos Figueroa est juge de district à Oaxaca et a compétence fédérale pour régler les affaires. Selon le Code de déontologie des juges rattaché à la magistrature fédérale, aucune passion personnelle ne doit influencer les actions ou les décisions qu'ils ont en leur pouvoir. Il est encore moins permis à un fonctionnaire d'utiliser sa hiérarchie par rapport aux tribunaux locaux ou à ses contacts pour avoir un impact sur les décisions que prennent les autres juges sur une question dans laquelle ils sont impliqués.

Il serait vraiment dommage de confirmer que, comme l'a accusé la survivante de violences par procuration et ancienne compagne du juge de district, Luvia Altamirano, qu'un membre du pouvoir judiciaire utilise ses outils électriques pour séparer son plus jeune fils de sa mère.

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, en particulier, le 19 avril 2020, Luvia a subi des agressions physiques et sexuelles de la part de son mari d'alors, Fidel Gallegos Figueroa ; cependant, elle a eu besoin de l'aide de la police municipale pour pouvoir quitter le domicile conjugal et s'échapper.

Le deuxième juge de district est également accusé d'actes violents contre la jeune Luvia Altamirano, qui a déclaré avoir vécu une relation orageuse avec différents types d'agressions. Cependant, aujourd'hui, votre enfant court un risque élevé. Pendant la pandémie, l'enfant a été séparé de sa mère et caché sans pouvoir le voir une seule fois. Les conflits familiaux devant les tribunaux locaux ont connu des hauts et des bas, parmi lesquels, d'une part, elle a pu observer des visites tandis que le père demandait à retirer l'autorité parentale de sa mère et à l'empêcher de voir son fils pour toujours.

Luvia Altamirano ya expuso su caso al Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar (Foto: Twitter/SCJN)

Il y a quelques semaines, Luvia Altamirano a envoyé une lettre au ministre en chef de la Cour suprême de justice, Arturo Zaldívar, demandant son intervention. J'espère que ces lettres vous parviendront à comprendre pour examiner, par l'intermédiaire du Conseil de la magistrature, les actions du juge Fidel Gallegos.

En tant que mère survivante de la violence du fait d'autrui, celle dans laquelle les parents utilisent leurs enfants comme un outil pour nuire, a exprimé sa préoccupation que les autorités locales, c'est-à-dire la Cour supérieure de justice de l'État d'Oaxaca et le Bureau du procureur général ; et les autorités fédérales, le district et Les tribunaux collégiaux du treizième circuit ont contribué à leur projet de la séparer de son plus jeune fils de 5 ans avec des astuces juridiques, de faux faits et dans l'intention de manipuler la justice pour des raisons de commodité.

Si vous êtes arrivé à cette partie du texte et que vous vous demandez pourquoi Luvia n'a pas promu un amparo, sachez qu'elle l'a fait. Savez-vous qui pourrait être responsable de votre décision devant deux juges d'Oaxaca qui sont en danger dans votre poste ? Nul autre que Fidel Gallegos, juge du deuxième district, en tant que juge des garanties. Le même Fidel Gallegos Figueroa qui a exhorté la juge locale Joana Vasconcelos Sánchez à devenir magistrat. Le même qui a légalisé l'enlèvement du plus jeune fils de Luvia. Aucune victime ne doit se sentir impuissante face à ce type d'événement, qui, bien qu'exceptionnel pour l'univers des demandeurs de justice, ne peut se permettre.

Le fils de Luvia avait 3 ans lorsqu'il a été enlevé. Le 12 novembre 2021, la juge de la famille Joana Vasconcelos, avec tromperie et menaces accusées par Luvia, l'a physiquement séparée de son jeune fils, arguant que puisque le garçon ne voulait pas être avec son père, un psychologue le retiendrait. Ce qui s'est réellement passé, c'est que la juge Joanna a changé la garde en garde partagée, redonnant au père de l'enfant le droit de rester avec lui et peaufinant une procédure pour perte de l'autorité parentale contre Luvia, à quel moment il est.

Il n'est pas seulement contraire à l'éthique pour un juge d'utiliser sa fonction pour définir des questions personnelles dans lesquelles il est nécessaire qu'un tiers extérieur à la situation prenne les décisions. Il est également illégal et immoral que l'appareil judiciaire cesse d'être efficace parce qu'il est confronté à une relation asymétrique, où la perspective de genre devient inexistante parce qu'il se trouve devant un parti ayant un plus grand pouvoir économique et politique. C'est pourquoi je considère qu'il est essentiel d'affirmer les principes d'éthique dans le système judiciaire et de mettre en œuvre l'impératif de justice promu par le président Andrés Manuel López Obrador : « En dehors de la loi, rien ; au-dessus de la loi, personne ».

La violencia vicaria es aquella en la que los padres utilizan a los hijos como herramienta para dañar (Europa Press) Europa Press

Aucun juge ne peut avoir le privilège d'adapter la loi à sa taille tant qu'il y a des injustices, des violences du fait d'autrui, des enfants et des femmes en situation d'impunité. Le petit fêtera son anniversaire le 31 août et pour le bien de tous, j'espère qu'il pourra célébrer librement avec son aide-soignante à vie : sa mère.

Nous avons déjà parlé de « violence vicariante », c'est la violence qui s'exerce sur les enfants dans le seul but de causer de la douleur à la mère, c'est l'expression la plus cruelle de la violence de genre « si un homme te tue, tu n'es plus là pour la subir, mais survivre à l'explosion de filles et sons est extrêmement douloureux, cruel et inhumain ».

La violence par procuration a la complicité d'une société qui interroge continuellement les femmes, qui remet en question leurs paroles et leur maternité, mais la société n'est pas la seule complice de cette violence, tout comme le système qui a permis aux femmes d'exercer la violence institutionnelle avec le consentement des autorités. L'un des exemples de cette violence est Elisa Celis, cofondatrice du Front national contre la violence vicarienne et représentante de l'État de Jalisco, l'un des États où le taux de corruption est le plus élevé du pays. Sa vie est jugée depuis plus de deux ans et 8 mois lorsque le père de ses enfants ne les ramène pas chez eux par la suite pour passer les vacances d'été de 2019 conformément à un accord signé et ratifié par un juge aux affaires familiales de l'État de Jalisco, où elle avait initialement la garde de ses deux enfants, au lieu de restituer les enfants comme convenu dans cet accord, elle l'informe que devant un autre tribunal de la famille avait accordé la garde provisoire des mineurs au parent en seulement trois jours et sans présenter un seul élément de preuve pour être en vacances comme l'ont avoué les propres enfants père. Elisa récupère la garde de ses deux enfants en seulement 5 semaines devant un tribunal collégial qui ordonne le retour des mineurs dans les 48 heures depuis septembre 2019.

Non seulement Elisa Celis n'a pas récupéré ses mineurs, mais à ce jour, elle a dû faire face à la violence institutionnelle qui a été commise de façon irrationnelle contre elle, elle a plaidé plus de 40 affaires devant la justice fédérale et plus de 16 dans la justice de l'État, sa vie a été poursuivie, j'ai fait face à des criminels poursuites contre elle grâce à d'innombrables fausses plaintes de son ancien partenaire, il a été faussement accusé de violence, de droguer son propre fils, d'abus de confiance, de menaces, de fraude parmi de nombreuses autres plaintes, sous le refuge et de collusion absolue des autorités dans le seul but de renoncer à la justice procédure et renonçant à la garde de ses deux fils, où à ce jour, elle a remporté plus de 23 exécutions en faveur d'Elisa dans divers tribunaux collégiaux qui ratifient à la fois sa garde et le retour immédiat de ses mineurs.

Ils procèdent actuellement à la restitution de leurs mineurs conformément à trois amparos qui sont censés renvoyer les mineurs dans les 48 heures. En outre, les juges de juridiction commune et fédérale continuent de faire preuve de permissivité envers le père ravisseur dans les six procédures déjà engagées pour tenter de renvoyer leurs enfants au cours des dernières semaines, où le père n'a pas respecté ce qui a été ordonné, malgré le fait que divers tribunaux collégiaux ont déterminé qu'il existe une responsabilité et une éventuelle sanction pénale et matérielle pour les juges qui ne se sont pas conformés à la suspension définitive ordonnant le retour des mineurs à Elisa Celis au cours de ces deux années et huit mois.

La complicité entre les autorités et le père ravisseur a été une constante dans les procédures d'Elisa Celis, où l'inégalité économique des parties à ce litige a été écrasante, de sorte que les mineurs continuent d'être pris en charge par le père ravisseur avec le refuge des mêmes juges, le père des mineurs est l'héritier de l'une des maisons de tequila les plus célèbres au monde, où son pouvoir économique a été un élément clé pour faire en sorte que, dans un système judiciaire défaillant et notoirement sexiste, la violence institutionnelle soit désormais exercée avec toute la rigueur de la loi.

