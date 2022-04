Manuel Clouthier, frère de la chef du ministère de l'Economie (SE), Tatiana Clouthier, s'est lancé contre ceux qui ont appelé les législateurs qui ont annulé la réforme électrique du président Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le 17 avril à la Chambre des députés.

Par le biais de son compte Twitter, le militant du Parti d'action nationale (PAN) a rappelé le soi-disant » Culiacanazo », opération ratée au cours de laquelle le fils de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, a été capturé et libéré ; Ovidio Guzmán López, plus connu comme El Ratón.

« Les traîtres à la patrie sont ceux qui ont autorisé une opération ratée et stupide qui a mis la population de Culiacán en danger et après avoir capturé le principal pivot ils ont donné l'ordre de le libérer parce que quelque chose a froncé les sourcils sur eux », a écrit Manuel Clouthier sur les réseaux sociaux.

Manuel Clouthier recordó el "Culiacanazo" (Foto: Twitter/@ClouthierManuel)

Les déclarations du panista sont intervenues après que le chef du Mouvement de régénération nationale (Morena), Mario Delgado, et plusieurs législateurs du parti Cherry ont exprimé leur intention de montrer aux députés du bloc d'opposition qu'ils ont voté contre la réforme électrique López Obrador .

« Nous sommes convaincus que les gens ne permettront pas aux conservateurs d'aller de l'avant », a déclaré Delgado Carrillo.

Pour sa part, la coordinatrice de Morena, Citlalli Hernández, qui a récemment rejoint la Chambre des députés pour faire pression en faveur de la réforme de la loi sur les mines, a indiqué que les mesures prises au sein du parti cerise sont « de continuer dans cette campagne pour la défense de la souveraineté nationale, de rapporter ce que ils ont voté contre les partis d'opposition, pour signaler avec visage, prénom, visage et parti dans chaque district que les députés qui auraient dû représenter ce secteur de la population ont trahi la patrie ».

En outre, le leader national du PAN, Marko Cortés, a indiqué que les actions menées par les membres de la soi-disant Quatrième Transformation (4Q) démontrent l'autocratie dans laquelle ils souhaitent que la population du Mexique vive.

Mario Delgado y Citlalli Hernández aseguraron que evidenciaran a diputados que votaron contra Reforma Eléctrica (FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM) Daniel Augusto

« C'est un autre exemple de l'autocratie dans laquelle le président López Obrador veut que nous vivions, où non seulement la liberté et le droit de dissidence ne se présentent pas, mais ils cherchent à réprimer en intimidant, persécutant et harcelant les législateurs de l'opposition », a déclaré le leader bleu et blanc.

Le chef d'Acción Nacional a également exigé que le président du conseil d'administration de la Chambre des députés, le moréniste Sergio Gutiérrez Luna, garantisse la sécurité des législateurs.

Marko Cortés a déclaré qu'en supprimant la réforme de l'électricité, la coalition Va por Mexico a sauvé le pays de « l'une des pires réformes jamais vues », qui, a-t-il assuré, pourrait causer des niveaux élevés de pollution, des dommages à la santé, des coûts élevés sur les factures d'électricité, « et encore plus de pertes d'investissements et les employés. »

El dirigente nacional del PAN se lanzó contra Moren y AMLO (Foto: Twitter/@MarkoCortés)

« Maintenant, Morena, avec ses pièges et ses mensonges, harcèle nos députés fédéraux, avec une stratégie qui provoque plus de colère, de division et de polarisation de la société mexicaine. À l'heure où le Mexique doit rester plus uni que jamais, le président et les morénoites veulent continuer à se diviser par des campagnes de haine, parce qu'ils ne tolèrent pas que leurs intérêts aient été touchés. »

Cortés Mendoza a rappelé que lors du vote pour la réforme électrique, le banc du PAN s'est comporté avec responsabilité, professionnalisme et patriotisme, « en étudiant et en analysant les différentes visions de la société et ce qui était le mieux pour le Mexique. C'est pourquoi nous avons voté contre la réforme destructrice, régressive et polluante du président. »

