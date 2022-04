L'avocate Margarita Cabello a assuré qu'il n'est pas possible de nommer un greffier ad hoc pour remplacer Alexander Vega

Les élections présidentielles se rapprochent et plusieurs fronts politiques ont exprimé leur désaccord avec le travail accompli par le greffier Alexander Vega après ce qui s'est passé lors des élections législatives du 19 mars, au cours desquelles plus d'un million de voix sont apparues après le précomptage. C'est pour cette raison que plusieurs de ces groupes politiques ont répondu à l'appel de la procureure Margarita Cabello et se sont rencontrés dans l'entité.

Des préoccupations, des préoccupations et des propositions de garanties pour les élections présidentielles qui auront lieu le 29 mai y ont été exprimées. Lors de cette réunion, le Bureau du procureur général de la nation a également été invité à suspendre le registraire national, Alexander Vega, l'un des accusés d'avoir provoqué une crise de crédibilité au sein du bureau d'enregistrement.

Les représentants des différentes campagnes électorales se sont déclarés préoccupés par les prochaines élections, le manque de paiement des ressources pour certaines campagnes, l'absence de mécanismes visant à garantir l'intégrité personnelle des candidats et l'insécurité dans les régions qui pourraient limiter l'exercice du droit à vote.

« L'institutionnalité continuera d'être forte, légitimée et travaillera en faveur de la transparence et des garanties, tant pour les campagnes politiques que pour les citoyens », a déclaré Cabello après près de quatre heures de réunion. Il a également fait le point et souligné certaines des conclusions auxquelles sont parvenus les différents fronts politiques.

L'une des grandes questions sur la table était la possibilité de suspendre le registraire national Alexander Vega, qui fait l'objet d'une enquête préliminaire du bureau du procureur général en raison d'irrégularités lors des dernières élections législatives. À ce sujet, Cabello a répondu : « Nous ne pouvons pas nommer de bureau d'enregistrement ad hoc pour le moment. Nous sommes en phase de test. Aujourd'hui, le bureau du registraire nous a envoyé un rapport complet sur le plan de travail pour la campagne présidentielle de 42 jours. Tous ces tests, après cette analyse, nous déciderons selon les règles si une suspension est appropriée. »

D'autre part, et malgré les nombreuses inquiétudes et préoccupations des candidats et leurs formules vice-présidentielles en vue des élections qui auront lieu dans un peu plus d'un mois. Le Greffier général de la nation a rendu compte des modifications apportées aux formulaires E-14 et à la carte pour les élections présidentielles.

Comme annoncé précédemment par le greffier Alexander Vega, le formulaire E-14 comportera désormais des boîtes plus grandes et des photographies en couleur des candidats à la présidence. Cela vise à faciliter le précomptage des jurys électoraux et à éviter ainsi les erreurs dans le marquage des cases, ce qui, selon l'entité, a affecté les résultats au moment du dépouillement des dernières élections législatives.

Certains des changements demandés par les différentes campagnes politiques ont été apportés aux cartes électorales et ont été approuvés par le Conseil électoral national (CNE). Les candidats auront des photos plus grandes, des logosymboles en couleur et l'impression de ceux-ci se fera sur du papier respectueux de l'environnement. D'autre part, plus de 700 000 jurys votants seront sélectionnés lors du tirage au sort et il sera garanti que « tous les membres des bureaux de vote sont répartis de manière hétérogène, avec des affiliations politiques différentes, et les jurys nommés par les campagnes politiques seront priorisés », a déclaré le bureau du registraire.

