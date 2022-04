La vérité sur la mauvaise relation de Laura Londoño avec William Levy, après son combat dans 'Coffee with the scent of a woman', l'actrice a clarifié les rumeurs

Laura Londoño est l'une des actrices colombiennes les plus reconnues aujourd'hui, étant donné que son nom a fait partie de productions renommées et à succès, telles que « The Law of the Heart » et « Coffee with the aroma of a woman » (version 2021).

Cependant, sa participation à ces telenovelas a été entachée de controverses qui soulignent qu'elle a suffisamment de problèmes avec ses collègues de travail. En fait, ces dernières heures et via son compte Instagram, Antioquia, 34 ans, a évoqué la rumeur déclenchée par le programme de divertissement « Je sais tout », qui soulignait qu'il y avait une discussion animée entre elle et l'acteur William Levy.

Selon ce qui a été déclaré par la femme qui a donné vie à Paloma dans le feuilleton de Fernando Gaitán, les frictions avec ses collègues sont normales, mais elle a exclu qu'ils aient eu une mauvaise relation, telle que perçue par certains de ses disciples.

De même, il a déclaré qu'il n'était pas nécessaire de devenir l'ami le plus proche de toutes les personnes avec qui il travaille, et cela ne signifie pas qu'il les déteste ou les déteste.

Il a également confirmé qu'il retournerait travailler avec William Levy sans aucun problème, les conflits du passé étant surmontés.

Cette controverse rejoint celle déclenchée il y a un peu moins d'un mois, lorsque Mabel Moreno et Laura de León ont évoqué les problèmes qu'elles avaient rencontrés avec une actrice de « The Law of the Heart », car bien qu'elles ne parlaient pas avec leur propre nom, les références indiquent qu'il s'agit de Laura Londoño.

Quant aux accusations portées par Londoño dans le passé, lorsqu'elle a assuré qu'il y avait des coéquipiers dans la production qui volaient ses textes afin de gagner en importance dans la production de RCN Televisión, l'actrice de Barranquilla a nié que ce soit le cas, car il est clair qu'aucun personnage secondaire ne peut être plus plus important que les protagonistes eux-mêmes.