La Russie a lancé un nouvel ultimatum aux troupes défendant Marioupol pour qu'elles se rendent

La Russie a lancé un nouvel ultimatum aux forces ukrainiennes équipées à l'usine métallurgique Azovstal de Marioupol pour qu'elles déposent les armes mercredi, après qu'aucun des défenseurs ne se soit rendu mardi dans les deux heures données par Moscou pour le faire.

« Malgré l'irresponsabilité totale des responsables du régime de Kiev, afin de sauver leur personnel militaire, les forces armées russes, guidées par des principes purement humains, proposent à nouveau aux militants des bataillons nationalistes et des mercenaires d'arrêter le combat et de déposer les armes à 14 h, heure locale (11 heures). GMT) », a déclaré le chef du Centre de contrôle de la défense nationale, le colonel général Mikhail Mizintsev.

Le colonel général a de nouveau assuré que la Russie garantirait la sécurité et la vie de ceux qui se rendraient ce mercredi.

Il a indiqué que mardi « à 22h00 heure locale (19h00 GMT), personne n'avait atteint le couloir (humanitaire) indiqué ».

La Russie a attribué l'échec de son énième ultimatum adressé à la dernière résistance ukrainienne dans l'immense aciérie, entourée de troupes russes, au fait que « les autorités de Kiev continuent de tromper leur propre peuple, le convainquant de l'absence présumée de capacités d'évacuation ».

Mizintsev affirme que les troupes ukrainiennes et le bataillon Azov qui résistent toujours dans l'usine, « conscients du désespoir de leur situation, sont prêts à déposer les armes, mais uniquement sur ordre de Kiev, car en l'absence de celui-ci, un tribunal militaire les attendrait ».

LES DERNIÈRES HEURES

Le commandant, Sergei Volyna, de la 36e brigade de marine de l'armée ukrainienne a demandé aux dirigeants du monde d'extrader les forces armées, les plus de 500 blessés et des centaines de civils ukrainiens de Marioupol parce que la situation est difficile sur le territoire d'Azovstal.

« C'est notre appel au monde, c'est peut-être notre dernier appel. Il ne nous reste peut-être que quelques jours ou quelques heures. Le groupe ennemi est des dizaines de fois plus grand que nous, ils ont une domination dans les airs, dans l'artillerie, dans les groupes opérant sur terre, équipements et chars », a rapporté Volyna dans une vidéo publiée sur son compte Facebook, comme le rapporte l'agence de presse ukrainienne UNIAN.

À cet égard, Volyna a appelé les dirigeants mondiaux à appliquer « la procédure d'extradition » et à transférer des militaires et des civils ukrainiens sur le territoire d'un État tiers.

Il a également expliqué qu'avec l'armée, il y a plus de 500 soldats blessés et des centaines de civils, dont des femmes et des enfants. « Nous demandons la sécurité sur le territoire d'un pays tiers », a déclaré le commandant.

Les autorités locales affirment que des milliers de soldats et de civils sont pris au piège à Azovstal. Un conseiller du bureau du maire de Marioupol a déclaré que 2 000 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants, se trouvent dans une « situation horrible » sans eau, nourriture ou air frais.

Bien que les Russes prétendent contrôler Marioupol, le gouverneur régional de Donetsk, Pavlo Kirilenko, l'a réfuté et a déclaré mardi à CNN que « dans certains districts, les combats de rue sont limités ».

(Avec des informations d'EFE)

