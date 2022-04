La mère a trouvé ses deux enfants en train de voler et les a réprimandés publiquement à Bucaramanga

La déception et la colère d'une mère santandréenne sont devenues virales sur les réseaux sociaux, après que plusieurs personnes eurent enregistré la femme lorsqu'elle a trouvé ses enfants en train de commettre des crimes dans la ville de Bucaramanga. Bien que les jeunes hommes aient été armés d'un couteau et aient semé la peur dans la communauté, lorsqu'ils avaient leur mère devant eux pour exiger leurs actes, ils ne pouvaient que s'asseoir par terre et rester silencieux.

« Attendez que nous rentrions à la maison », a dit la femme et la communauté ont applaudi sa réprimande aux jeunes qui, apparemment, quelques minutes plus tôt étaient accompagnés d'autres criminels dans les rues de la ville. La vidéo montre qu'en outre, plusieurs agents entourent les enfants de la femme et, l'un d'eux, explique à la mère ce qu'ils faisaient.

La mère les a battus à plusieurs reprises et s'est interrogée sur ce qu'ils faisaient, elle a également grondé le plus âgé pour avoir amené le plus jeune dans ce qui ressemble à un parc central de la capitale du département de Santander. « Vous pensez que c'est très agréable d'être vu ici... oui, sûrement que les agents les ont attrapés et leur ont dit que c'était mal pour eux de jouer », a crié la femme sans créditer les explications d'un de ses enfants, qui lui a dit qu'ils jouaient au football.

À ce moment-là, l'un des agents s'est approché de la femme et lui a fait remarquer qu'elle avait la preuve que ses enfants ne jouaient pas à des jeux, mais planifiaient un vol. « Non, ils ne jouaient pas. Ils volaient dans un combo, trois autres étaient avec eux, j'ai une vidéo et je peux la leur montrer avec ça », a déclaré l'officier à la mère en colère qui a interrogé les garçons dont ils portaient le couteau.

Heureusement, les patrouilleurs ont réussi à empêcher les jeunes de commettre le crime, mais ils ont trouvé le couteau ; pour sa part, la mère a souligné qu'elle travaillait et ne savait pas ce que faisaient ses enfants à ce moment-là.

Maman a trouvé son fils en train de commettre des crimes à Bucaramanga

La vidéo virale a été partagée sur les réseaux par Juan Carlos Cárdenas, actuel maire de Bucaramanga, qui a souligné le rôle de la mère dans la réprimande ses enfants pour ce qu'ils faisaient. « Merci à la mère qui réprimande et gronde ses enfants après avoir appris qu'ils allaient apparemment commettre un crime et ont été arrêtés par la police », a écrit le président local dans un message publié sur Facebook.

Le président a insisté sur le fait qu'il espère que la « traction des oreilles » de la mère a fonctionné pour que les jeunes se concentrent davantage sur leurs études que sur la criminalité. Ce que l'on sait, c'est que, pour le moment, les jeunes n'ont été avertis que par les autorités du danger qu'il y avait pour eux de voler dans la ville, de la même manière que l'on pensait que les réprimandes publiques données par leur mère constituaient une « punition » suffisante.

Dans les commentaires de la publication, les gens applaudissent également le comportement de la mère en réprimandant publiquement les jeunes. « Excellente maman, c'est ainsi que nous devons parler aux enfants avec acharnement et sans entrave pour qu'ils apprennent à être de bonnes personnes, utiles à la société » ; « Cela doit être fait... si nous savions comment corriger l'enfant d'aujourd'hui, nous n'aurions pas à punir l'homme de demain... dur avec ces enfants désobéissants », certains ont dit les internautes.

