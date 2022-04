Fotografía de archivo en la que se registró al presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), César Fagoaga (d), en San Salvador (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura

L'Association des journalistes d'El Salvador (APES), en collaboration avec l'organisation Cristosal, s'est rendue mardi devant la Cour suprême pour tenter d'annuler un train de réformes qui, selon eux, « criminalise » la presse pour avoir couvert les gangs, en dernier recours avant de comparaître devant des instances internationales.

« Il est très important de créer ce précédent. Nos attentes sont limitées, étant donné qu'il s'agit d'une fausse Chambre constitutionnelle » et « nous devons épuiser les organes nationaux avant de passer à d'autres types d'organismes internationaux », a déclaré le président de l'APES, César Castro Fagoaga, lors d'une conférence de presse.

Les deux organisations remettent en question l'actuelle Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice (CSJ), car elle a été nommée de manière irrégulière en mai 2021 et parmi elles figurent d'anciens avocats de hauts fonctionnaires et d'anciens conseillers du gouvernement de Nayib Bukele.

Cependant, Castro a indiqué qu'il était temps que « les magistrats fiscaux choisissent de quel côté ils veulent être ».

« C'est une bonne occasion, malgré le fait d'être agenouillé à la Chambre présidentielle, de se rebeller et de travailler conformément à la Constitution », a déclaré le journaliste.

Il a ajouté que ces amendements à la loi sur l'interdiction des gangs et au Code pénal, qui punissent jusqu'à 15 ans de prison pour « toute manifestation » faisant allusion au « contrôle territorial » des gangs, suscitent des doutes au sein du syndicat sur ce qui peut être publié et non sur le phénomène des gangs.

Il a souligné que le libellé des amendements est « ambigu » et que les déclarations des députés du parti au pouvoir indiquent que « ce qu'ils veulent faire, c'est criminaliser ceux que nous dénonçons ».

ATTAQUES CONTRE DES JOURNALISTES ET EXIL

Le représentant de l'APES a souligné que « chaque semaine » les journalistes sont agressés par des responsables et « ils se livrent à des insultes, des insultes ».

« Ce n'est pas un secret non plus qu'il y a des journalistes qui ont déjà quitté le pays (...) et il est triste que des journalistes, en raison des menaces, doivent quitter le pays », a souligné Castro, notant qu'au moins quatre membres de la guilde journalistique ont opté pour une telle mesure.

Il a souligné que les réformes sont « ambiguës » et que leur portée est inconnue, car « ce n'est pas une question juridique, c'est une question politique », puisqu'il revient aux « juges qui répondent au parti au pouvoir pour déterminer si ce que nous publions viole une loi ou non ».

« Ce que nous demandons aux journalistes de l'APES, c'est que nous soyons unis en ce moment et que nous sachions que ces réformes sont injustes », a-t-il ajouté, soulignant qu' « il y a beaucoup d'inquiétude, il y a de l'incertitude ».

LES VICES DE LA RÉFORME

Ruth López, responsable du domaine Droit et justice anti-corruption de Cristosal, a déclaré aux journalistes que l'une des irrégularités que, selon elle, les réformes possèdent est qu'elles sont entrées en vigueur après leur publication au Journal officiel.

Il a indiqué que les modifications permanentes, conformément à la Constitution, doivent entrer en vigueur 8 jours après leur publication.

Il a fait valoir que les « motifs substantiels » pour invoquer l'inconstitutionnalité sont qu' « ils favorisent une limitation absolue de la pratique journalistique » et le droit des citoyens d'être « dûment informés », en plus d'utiliser des « termes juridiques indéterminés ».

Il a indiqué que la réforme, que le syndicat journalistique a qualifiée de « bâillon », viole la Constitution en étant une « censure préalable », interdite dans la Magna Carta.

« Nous ne venons en aucun cas protéger les groupes criminels, mais le droit de chaque citoyen à être correctement informé et à ce que l'exercice journalistique soit mené librement », a déclaré López.

Dans le procès, les juges constitutionnalistes ont été invités à prendre la mesure de précaution pour suspendre les effets de la réforme tant qu'un jugement était rendu.

Ces modifications ont été apportées dans le cadre d'un régime d'urgence approuvé par l'Assemblée législative suite à une vague de meurtres à la fin du mois de mars et qui est toujours en vigueur.

En plus de cette mesure extraordinaire, le Congrès a approuvé, sur proposition de Bukele et sans aucune étude parlementaire, le durcissement des peines pour les membres de gangs et a approuvé le procès des adolescents à l'âge adulte.

Le nouvel ensemble d'amendements interdit aux médias « la reproduction et la transmission à la population générale de messages ou de communications émanant ou présumés provenir de tels groupes criminels, ce qui pourrait provoquer l'anxiété et la panique au sein de la population ».

Avec l'initiative de Bukele, qu'il compare à la lutte allemande contre le nazisme, les graffitis ou « toute expression visuelle » qui « transmet explicitement ou implicitement des messages » de gangs ont également été déclarés illégaux.

Ces réformes ont été comparées par des défenseurs des droits humains salvadoriens et des organisations internationales ayant des lois en vigueur au Nicaragua et au Venezuela.

Avec des informations d'EFE

