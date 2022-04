Arley Rodríguez et sa révélation sur Universitario : « Il y avait 2 ou 3 joueurs qui n'ont pas essayé de peur de se tromper »

Alianza Lima a remporté une victoire historique après avoir battu Universitario de Deportes 4-1 dans le so - appelé football classique péruvien. Ce fut un résultat écrasant qui a accru la confiance des « bleus et blancs » face à ce qui les attend. Cependant, Arley Rodriguez a révélé avoir parlé à l'une des 'crèmes' et a avoué que la pression du public a influencé le score.

« Quand le match s'est arrêté, j'ai parlé à l'un d'eux et il m'a dit qu'il était en colère parce que tout ce qu'ils avaient en tête leur a été remis. Il y avait 2 ou 3 joueurs qui avaient peur d'essayer de peur de se tromper, ce que le public dirait. À partir de là, ils ont mal commencé. Le public peut vous affronter ou pour vous. Lorsque nous avons marqué 2 buts rapides, le stade n'était pas encourageant de la même manière. Il y avait un désespoir total du public et cela a été transmis à la campagne. Leurs visages étaient angoissés. Nous l'avons senti et joué avec. Nous avons apprécié et nous nous sommes bien amusés », a déclaré le footballeur « Whiquiazul » dans une interview pour DirecTV Sports Peru.

Il a également fait référence à la proposition de jeu que les « meringues » avaient, à qui ils les ont étudiées dans les premières minutes et savaient qu'elles pouvaient causer un danger. « Nous avons trouvé un « U » rare. Nous attendions davantage d'eux, sur leur terrain et auprès de leur public. Mais nous nous sommes vite rendu compte qu'ils ne voulaient pas contrôler le parti. Dans les 10 ou 11 premières minutes, nous avons vu que l'équipe locale n'était pas partie, qu'elle n'avait pas levé les yeux, qu'elle n'avait pas poussé, qu'elle n'avait pas gagné le split, qu'elle n'avait pas gagné le deuxième ballon et qu'à part elle était un peu longue. Cayetano a toujours été exposé, la défense a reculé et nous avons su le lire rapidement. Après avoir pris le contrôle du match et que le premier but de Jairo est arrivé, nous savions que nous avions quelque chose à lui faire mal. Nous avons également constaté que nous avions de nombreux moyens pour y arriver, ce qui aurait pu être pire. Nous avons pu marquer encore 2 ou 3 buts », a-t-il dit.

Et c'est que malgré le fait qu'au début les actions étaient divisées, le but de Jairo Concha a débloqué le match en faveur d'Alianza Lima. Bien que ce qui a fini par toucher le casting local était le deuxième but seulement 5 minutes après le premier. Immédiatement, ceux menés par Carlos Bustos ont pris le contrôle du ballon et l'ont manipulé à leur guise.

Cependant, Universitario a tenté d'inverser la situation en marquant la porte de Pablo Míguez après un brillant jeu individuel d'Iván Santillán. Rodríguez pensait qu'à ce moment-là, il y aurait une réaction du peuple Ate, mais ce n'était pas le cas. « Quand il a obtenu 2-1 avec le propre but de notre coéquipier, nous pensions qu'ils allaient prendre une autre réaction mais nous avons vu un 'U' égal, divisé, que nous savions que nous pouvions liquider à tout moment », a-t-il dit.

Alianza Lima fue muy superior a Universitario y le ganó los duelos individuales. | Foto: Liga 1

OBJECTIF D'ARLEY

Bien qu'il ait débuté dans le banc alternatif, l'ailier colombien est entré à 68 minutes par Cristian Benavente. À peine 60 secondes plus tard son but est survenu après une passe précise d'Edgar Benitez. « Nous sommes heureux et heureux. C'était un classique rond. Difficile de canaliser ce qui est arrivé. C'est quelque chose que je n'effacerai jamais de mon esprit ou de ma mémoire. Mon premier classique a joué, puis est venu le but dont j'avais tant besoin et j'ai demandé à Dieu. Ensuite, c'est la célébration de la présence du champion actuel. Les chansons de Segunda ont été entendues et ainsi de suite, mais nous voulions leur dire que nous sommes le champion actuel, que personne n'allait les emporter et que nous faisions une promenade à la maison », a déclaré le « cafetero », expliquant le motif de leur célébration.

L'ailier colombien d'Alianza Lima a publié quelques détails de ce match qui s'est soldé par une déroute en sa faveur. | Vidéo : DirecTV Sports Perú

