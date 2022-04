Aldo Miyashiro : Qui est Fiorella Retiz, la femme amayée avec l'animatrice de télévision ?

Le nom de Fiorella Retiz a pris de l'importance dans les dernières heures de ce mardi après avoir été le protagoniste de l'ampay avec Aldo Miyashiro. Bien qu'elle ait été vue à la télévision en raison de sa carrière de reporter, c'est la première fois qu'elle est impliquée dans un scandale de divertissement péruvien.

Comme on peut le voir sur ses réseaux sociaux, elle se considère comme une femme aux multiples facettes et une amoureuse du football. Elle travaille actuellement en tant qu'animatrice d'une émission technologique « Click », diffusée sur Movistar TV, Claro TV, Best Cable, entre autres chaînes. Il est à noter que parmi ses derniers invités figurait le populaire « Chino » Miyashiro.

Il est également responsable de certains segments du portail Web sportif « Ovación Digital », qui rend compte du football national et de tous ses matchs. En outre, elle se montre comme une figure et est ambassadrice de « BetGana », une plateforme de paris sportifs.

Le 4 avril, Fiorella Retiz a partagé avec ses plus de 94 000 abonnés sur Instagram qu'elle a obtenu son baccalauréat en journalisme après avoir terminé son diplôme collégial l'an dernier.

Au cours de sa carrière de communicatrice, elle a dirigé des programmes sportifs et a été reporter sur « Al Sexto Día ». Parmi ses dernières publications, il n'a pas hésité à partager quelques photos avec l'équipe de « La Banda del Chino », avec laquelle il a commenté l'équipe de football péruvienne.

Fiorella Retiz est très active sur les réseaux sociaux, diffusant ses activités quotidiennes en tant que journaliste pour l'équipe sportive Once Machos FC et la Football 7 Super League. D'autre part, elle n'hésite pas à souligner l'amour qu'elle porte à son fils de 6 ans et à poster quelques photos de ses différents voyages qu'elle fait à l'intérieur du Pérou.

IL A DÉSACTIVÉ LES COMMENTAIRES SUR SES RÉSEAUX SOCIAUX

Après l'avant-première de la diffusion d'ampay d'Aldo Miyashiro dans l'après-midi du 18 avril, Fiorella Retiz a surpris en désactivant les commentaires de tous ses réseaux sociaux. Sur son compte Twitter officiel, on peut voir qu'aucun Tweet ne peut être lu.

« Ces Tweets sont protégés. Seuls les abonnés approuvés peuvent voir les Ttwts de Fiorella Retiz », a déclaré le réseau social à tous ceux qui ne sont pas adeptes du journaliste.

Il a fait de même sur son compte Instagram officiel, puisque personne ne peut commenter ses publications. Il convient de noter que cette décision est intervenue juste au moment où Magaly Medina a annoncé la promotion d'ampay, ce qui a suscité des soupçons dès le début. Tout semble indiquer que le communicateur ne voulait pas recevoir de messages de rejet de la part des utilisateurs.

