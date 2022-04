Affaire Damaris : Le père d'un enfant de moins de trois ans demande que l'agresseur retourne de la prison de Challapalca à Chiclayo

Le père du petit Damaris est très indigné et consterné d'apprendre que Juan Antonio Enríquez García, plus connu sous le nom de » Chiclayo Monster », a été transféré à la prison de Challapalca, dans la ville de Puno, dans le but de purger 9 mois de détention préventive dans cette prison.

Comme vous vous en souvenez, le violeur avoué était détenu dans la prison de Picsi, dans la ville de Chiclayo.

« Eh bien, je suis vraiment indigné et inquiet de ce qu'ils ont amené l'homme là-bas. Ce qu'il va faire, c'est faire en sorte que ce processus prenne plus de temps, parce qu'il doit être présent ici dans toutes les procédures. Dans la reconstruction des événements, il doit être présent », a-t-il commenté lors d'une conversation avec RPP Noticias.

En outre, il a indiqué qu'il discutait avec l'avocat qui s'occupe du cas de sa plus jeune fille pour présenter un document (déclarant nul et non avenu le transfert de Juan Enríquez). « Cela va retarder ce processus plus longtemps. Je veux que le jugement soit porté à nouveau, non pas pour retourner à la même vie, mais pour retourner au travail, pour continuer à travailler pour mes enfants. »

En revanche, il a souligné que sa petite fille se remettait de jour en jour. « Merci mon Dieu et aussi aux soins prodigués aux infirmières qui ont porté une grande affection à mon bébé. »

Interrogé sur la demande du deuxième bureau du procureur pénal provincial de José Leonardo Ortiz, tendant à ce que l'enfant de moins de trois ans soit soumis au test précoce de déclaration, le père de la famille a assuré qu'ils n'accepteraient pas, car ce serait un revers pour sa fille.

De son côté, l'avocat de la famille de Damaris, a assuré que cette décision de l'INPE, entrave le processus d'enquête dans cette affaire.

« Nous sommes indignés et préoccupés par le fait que cette mise à disposition de l'INPE rendra la recherche préparatoire difficile, car il n'y a pas suffisamment de tests à réaliser en personne et obligatoires sur ce sujet. Ainsi, lorsque le ministère public planifie, par exemple, la diligence nécessaire pour reconstruire les événements, vous ne pouviez pas compter sur leur présence », a déclaré l'avocat chargé de la défense de la jeune fille lésée pour Panamericana TV.

En outre, il a déclaré que « cette situation et l'éloignement avec le prisonnier entraîneraient une durée plus longue du processus jusqu'à ce que, éventuellement, la fin de la période de détention provisoire se termine, puis, la personne pourrait être invitée à la libération de ce sujet en raison d'un emprisonnement excessif ».

LES VOISINS ONT BRÛLÉ LA MAISON DU MONSTRE DE CHICLAYO

Après avoir appris cette nouvelle, les habitants du district de José Leonardo Ortiz à Chiclayo ont été totalement consternés par l'enlèvement et les abus sexuels de la petite fille de 3 ans et ont décidé de rendre justice de leurs propres mains. Des dizaines de personnes ont attaqué la maison de Juan Antonio Enríquez García avec des pierres et des bâtons incendiés.

La population en colère avait auparavant atteint l'extérieur du poste de police où se trouvait le « monstre de Chiclayo », qui a failli être lynché pour le faire payer pour le crime cruel qu'il a commis contre la fillette de 3 ans, qu'il a kidnappée, torturée puis abusée sexuellement.

Comme vous vous en souvenez, la petite Damaris a été kidnappée en quelques secondes quand sa mère faisait ses courses dans un magasin. Dans ses aveux, l'agresseur a assuré qu'il était ivre au moment où il a emmené la mineure et l'a mise dans son véhicule.

