Vidéo : « Je ne vais pas voir un autre chaman », La Segura a exclu qu'ils fassent de la sorcellerie

Natalia Ramírez, plus connue sous le nom de La Segura, est réapparue sur ses réseaux sociaux avec un meilleur look malgré le fait qu'elle a encore quelques problèmes de santé en raison de sa récente intervention pour extraire les biopolymères qu'elle avait dans ses fesses. Cependant, les nouvelles ne sont pas tout à fait bonnes car le générateur de contenu a vraiment raconté en détail ce qui lui arrivait depuis sept mois, quand après deux jours de nettoyage chez elle, elle a commencé à ressentir des douleurs au dos.

Il est à noter que ces douleurs sont apparues sporadiquement de temps en temps en raison de deux coups de feu qu'elle a reçus dans sa colonne vertébrale pour un prétendu compte avec lequel elle était à ce moment-là la partenaire romantique de son ex-petit ami.

«... il s'avère que la douleur n'a jamais disparu à cause d'un traumatisme de la moelle épinière... parce qu'il s'avère que ma colonne vertébrale à ce moment-là pensait qu'elle était enflammée, puis cela a été exclu car en tant que tel lors de l'IRM, il s'avère que ma colonne vertébrale va bien », a déclaré La Segura.

Selon lui, à cette époque, il a subi d'innombrables procédures pour essayer de réduire la douleur et l'inflammation supposée qu'il présentait dans sa colonne vertébrale, cependant, rien ne fonctionnait pour lui, donc après trois mois, ses pensées étaient toujours concentrées sur la douleur causée par les biopolymères qu'il avait injectés dans son fesses.

«... J'ai fait la résonance fessière et clairement il y a eu une migration importante de biopolymères vers la colonne vertébrale, alors nous avons dit « juepucha » pour m'opérer, qu'ils m'enlèvent cette saloperie... », a ajouté la vallecaucana à ses « InstStories ».

Au début de 2022, les adeptes de l'influenceuse ont été surpris lorsqu'elle a subi sa première intervention chirurgicale pour extraire la substance dangereuse de son corps, mais quelque temps plus tard, elle a révélé qu'elle avait subi une deuxième intervention chirurgicale en raison de complications avec la précédente et quelques mois après le processus de récupération, elle a révélé qu'elle avait subi une deuxième intervention chirurgicale en raison de complications avec la précédente et quelques mois après le processus de récupération, elle a révélé qu'elle avait subi une deuxième intervention chirurgicale en état d'ébriété avec un médicament.

«... allongé sur un lit parce que c'est une douleur non viable, j'ai eu des rendez-vous avec des neurochirurgiens, des orthopédistes, avec un spécialiste de la douleur, un spécialiste de la colonne vertébrale, avec autant de médecins et de spécialistes que vous pouvez imaginer », a déclaré le générateur de contenu.

Mais la chanson ne s'est pas arrêtée là, car une de ses connaissances a laissé entendre que l'influenceur faisait un travail de sorcellerie, alors elle a assuré qu'elle connaissait des gens qui avaient le cœur de faire de tels actes sombres contre les autres pour leur nuire.

Cela pourrait vous intéresser : Reinaldo Rueda n'a pas reçu d'indemnisation après son départ de l'équipe nationale de Colombie

« Je réprimande tout cela au nom puissant de Jésus », a déclaré le Vallecaucana, indiquant clairement qu'il n'assistera à aucune sorte de magie noire ou blanche parce qu'il considère que le seul qui a le pouvoir de la guérir complètement est Dieu ou la justice divine.

Son histoire a ensuite détaillé à quoi ressemblait le processus de récupération de ses deux interventions pour extraire les biopolymères, l'empoisonnement médicamenteux et sa visite chez un nouveau neurochirurgien.

Lors de cette nouvelle consultation, le spécialiste a déclaré à La Segura que son inconfort était dû à une affection appelée « sacro-iléite », qui consiste en une inflammation d'une ou des deux articulations sacro-iliaques. Pour cette raison, la vallecaucana est très perplexe, car à cette époque, elle ne comprend toujours pas si ce sont les biopolymères qui affectaient réellement sa santé ou qui ont entraîné d'autres problèmes.

«... ils m'ont envoyé chez l'orthopédiste, deux jours plus tard, il a vérifié tous les points de déclenchement, l'IRM, mais il ne m'a pas dit que j'avais une sacro-iliite, mais au vu de la faiblesse musculaire de tout mon corps, parce que pendant neuf ans j'ai arrêté de faire de la thérapie, il a conclu qu'il s'agissait d'une déchirure ligamentaire », a raconté La Segura.

Compte tenu du diagnostic donné par l'orthopédiste, il l'a convoquée à nouveau le lendemain pour effectuer un blocage dans la zone du corps impliquée ; elle s'est présentée au rendez-vous avec toute l'incrédulité du cas, assurant que d'autres processus similaires avaient déjà été effectués, avec la surprise que cette fois elle a permis de calmer la douleur qui souffrait depuis plus de sept mois.

«... cela m'a beaucoup aidé, la douleur était très peu viable et même si pour le moment je ne peux pas faire tout ce que je faisais auparavant, si cela m'a aidé à contrôler la douleur, je ressens la douleur mais j'ai été anesthésiée », a conclu l'influenceur.

Voici le contenu complet de La Segura :

L'influenceuse a raconté en détail tout ce qu'elle a dû subir dans son problème de santé

CONTINUEZ À LIRE :