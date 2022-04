Un capitaine de l'armée tué par une attaque de tireurs embusqués à Catatumbo (Norte de Santander)

Une attaque contre les forces de sécurité, survenue à Catatumbo, dans l'est de la Colombie, a provoqué la mort d'un militaire par un tireur embusqué, rattaché à l'ELN, selon un rapport des autorités.

Identifié comme Aldrey Bonilla Rocha, le capitaine de l'Armée nationale a effectué des tâches de patrouille, de recherche et de contrôle dans la zone des événements. Le capitaine Bonilla était originaire de la commune de Flandre, dans le département de Tolima.

Outre cette attaque, les forces militaires ont signalé deux autres actions violentes dans la région, l'une contre la police et l'autre contre l'armée nationale.

Gun Plan est annoncé par les Gaitanistas d'autodéfense à Santander

Plan pistola en Colombia. Foto de referencia.

Le 18 avril, le leader social Óscar Sampayo a dénoncé sur son compte Twitter une nouvelle menace des paramilitaires contre plusieurs citoyens de Barrancabermeja, Santander. Le politologue a montré la brochure qui circule déjà dans les rues du quartier et qui annonce un plan pour semer la terreur.

Selon la brochure menaçante, les Forces d'autodéfense gaitanistes de Colombie annoncent un plan d'armes à feu contre les trafiquants de drogue, les « voleurs vénézuéliens » et les personnes qui seraient des collaborateurs d'autres bandes criminelles.

Recevez les salutations cordiales du commandant Alexander Echevarris, qui, en signe d'ordonnance et d'engagement envers le territoire, fait publier et appliquer les dispositions suivantes. Ce numéro est officiellement étendu à l'ensemble de la population de Barrancabermeja et laisse le journal qui, à compter d'aujourd'hui, déclare « PLAN PISTOL » pour tous les trafiquants de drogue, qui reçoivent des ordres directs de « ALIAS MARIHUANO », des voleurs vénézuéliens » et les différents sujets appartenant à l'ancien gang qui sont directement responsable des différents actes de violence qui se sont produits

Le texte contient une longue liste de personnes que le groupe paramilitaire et terroriste menace de mourir et les accuse d'être coupables d'actes de violence à Barrancabermeja.

Mais non seulement ils menacent d'autres criminels, mais l'AGC a déclaré la guerre à la police, aux serviteurs des Sijin et à la CTI. En raison de la gravité des allégations, la police de Magdalena Medio a commencé à rechercher les personnes qui ont diffusé la déclaration, selon la radio RCN.

Dans la brochure, les paramilitaires accordent 48 heures à ceux qui ont été menacés de quitter Barrancabermeja, car ils étaient considérés comme une cible militaire.

De même, les quadrants de police qui contrôlent en leur sein pour se financer en alliance, tels que les serveurs suivants : SR Martinez (SUIN), M. Torres (SUIN), M. Anderson Parra Prada (CTI), M. Mauricio (SINN), colonel de la police du district de Barrancabermeja, nous exigeons que vous contrôliez vos moutons. À tout ce qui précède, nous accordons un délai de 48 heures à tous les vendeurs, voleurs vénézuéliens et ceux qui appartiennent pour la plupart à la bande « Alias Marihuano » pour quitter le territoire, nous les avons identifiés et les fonctions que chacun exerce, et ils sont déclarés OBJECTIF MILITAIRE.

Les leaders sociaux, préoccupés par les menaces

Dans un communiqué, le CRY-GEAM et le Comité de participation et de consultation socio-environnementales de Magdalena Medio ont rejeté et condamné les actes de violence survenus à Barrancabermeja.

Nous demandons des éclaircissements et de trouver les responsables des meurtres du professeur Jorge Pulgarín et du jeune Miguel Pino. Le contrôle territorial, économique et politique exercé par les paramilitaires dans Magdalena Medio et Barrancabermeja depuis 2005, comme le soulignent plusieurs rapports d'organisations régionales et nationales de défense des droits de l'homme, continue d'être sous l'action ou l'omission de l'État colombien.

Les organisations signataires s'inquiètent de l'augmentation des meurtres dans les différentes municipalités de Magdalena Medio.





CONTINUEZ À LIRE :