Sergueï Lavrov a confirmé que la Russie avait commencé son offensive à grande échelle pour occuper l'est de l'

FOTO DE ARCHIVO: El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, habla durante una conferencia de prensa conjunta con el ministro de Asuntos Exteriores de Armenia, Ararat Mirzoyan, en Moscú, Rusia, el 8 de abril de 2022. Alexander Zemlianichenko/Pool vía REUTERS

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré mardi que la prochaine phase de la campagne militaire russe en Ukraine avait commencé, axée sur la « libération complète » des régions pro-russes de Donetsk et Louhansk.

« L'opération dans l'est de l'Ukraine vise, comme cela a déjà été annoncé, à la libération complète des républiques de Donetsk et de Lougansk. Cette opération va se poursuivre, la prochaine phase de cette opération spéciale commence », a-t-il déclaré dans une interview au réseau de télévision India Today, diffusée par son département.

« Et il me semble que ce sera un moment important dans cette opération spéciale », a ajouté Lavrov, le premier haut responsable russe qui confirme publiquement que la grande bataille de la Russie pour le Donbass a commencé.

Les forces armées ukrainiennes avaient déclaré mardi que la Russie tentait de prendre le « contrôle total » des régions de Donetsk et de Louhansk, après que le président ukrainien Volodymir Zelensky ait déclaré lundi que Moscou avait lancé son offensive à grande échelle dans le Donbass.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, habla durante su discurso nocturno, en el que dijo que la "Batalla de Donbas" ha comenzado, en Kiev, Ucrania, 18 de abril de 2022. Servicio de Prensa Presidencial de Ucrania/vía Reuters TV/Handout vía REUTERS via REUTERS

« L'ennemi russe essaie de poursuivre ses opérations offensives dans la zone opérationnelle est afin d'établir le contrôle total du territoire des régions de Donetsk et de Lougansk, ainsi que de maintenir un couloir terrestre avec la Crimée temporairement occupée », a déclaré l'état-major de l'armée ukrainienne.

« Les principaux efforts de l'ennemi visent à briser les défenses des troupes ukrainiennes dans les régions de Lougansk et de Donetsk, ainsi qu'à prendre le contrôle total de la ville de Marioupol », a-t-il souligné dans un message sur son compte Facebook officiel.

Il a également souligné que « les attaques de missiles et les bombardements contre des cibles civiles dans toute l'Ukraine ne s'arrêtent pas » et a pointé une « escalade » de ces attaques dans l'ouest du pays lundi, lorsque la ville de Lviv a été attaquée.

Tanques de las Fuerzas Armadas de Ucrania recorren una calle de un pueblo, mientras continúa el ataque de Rusia a Ucrania, en la región de Donetsk, Ucrania 18 de abril de 2022. REUTERS/Serhii Nuzhnenko REUTERS

Les forces armées ukrainiennes ont également souligné que Moscou « continue d'envoyer des armes et du matériel militaire en Ukraine depuis les régions du centre et de l'est de la Russie ». « Avec les unités de combat, déplacez des unités de soutien », ont-ils déclaré. Dans ce sens, ils ont assuré que les forces russes « déploient des centres logistiques et créent des bases de terrain pour réparer et rénover les équipements endommagés ».

D'autre part, ils ont détaillé que « l'ennemi russe continue de bloquer partiellement la ville de Kharkiv » et ont ajouté que « dans la région d'Izium, l'ennemi russe mène des opérations offensives sur la rive ouest de la rivière Siversky Donets ».

(Avec des informations fournies par EFE et Europa Press)

CONTINUEZ À LIRE :