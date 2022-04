Segob n'envisage pas un schéma de quatrième dose contre la COVID-19, mais il pourrait être appliqué à toute personne qui en a besoin

Vacunación contra Covid-19 en la Alcaldía Cuauhtémoc para población de 50 a 50 años en la Escuela Primaria Benito Juárez. Ciudad de México, mayo 11, 2021. Foto: Karina Hernández/Infobae

Le sous-secrétaire à la Santé, Hugo López Gatell, a annoncé que la politique de vaccination mise en œuvre par le gouvernement pour lutter contre la pandémie de COVID-19 ne prévoit pas de programme de vaccination à quatrième dose ; cependant, il peut être appliqué à toute personne qui en a besoin sur avis médical.

« En raison de recommandations médicales, certaines personnes doivent recevoir une dose supplémentaire qui représenterait la quatrième dose », a expliqué le responsable ce 19 avril lors de la conférence matinale.

Il convient de rappeler qu'au début du mois d'avril, le directeur de l'ISSSTE, Pedro Zenteno Santaella, a annoncé que ce mois-ci serait le dernier à être vacciné contre la COVID-19, il a donc appelé les personnes qui ne disposent pas encore du calendrier de vaccination complet (qui comprend trois doses de un immunologique) pour recevoir le biologique.

Dans un message publié sur sa page Facebook, le responsable a déclaré avoir tenu une réunion avec le président Andrés Manuel López Obrador au cours de laquelle la situation pandémique dans le pays a été abordée. « Nous sommes pratiquement sortis du sujet avec une incidence beaucoup plus faible », a-t-il dit.

Con tales cifras se acumularon 5 millones 727 mil 832 contagios y 323 mil 949 defunciones totales causadas por el SARS-CoV-2 a nivel nacional. (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM) Moisés Pablo

Le ministère de la Santé (SSA), par le biais de la déclaration technique quotidienne, a indiqué qu'au lundi 18 avril, 5 décès et 164 nouveaux cas de COVID-19 avaient été enregistrés dans le pays au cours des dernières 24 heures.

Avec ces chiffres, 5 727 832 infections et 323 949 décès totaux causés par le SARS-CoV-2 ont été accumulés à l'échelle nationale. En plus de ce qui précède, 687 829 cas suspects ont été signalés, 9 301 642 négatifs, 4 058 actifs estimés et 15 717 303 personnes étudiées depuis le début de l'urgence sanitaire.

Selon les données démographiques de l'épidémie, les cas confirmés montrent une prédominance chez les femmes avec 52,1 pour cent. Pendant ce temps, l'âge médian général est de 38 ans.

Il a également noté que la Basse-Californie du Sud et Mexico sont les entités ayant le plus grand nombre estimé de cas actifs (avec une date de début des 14 derniers jours en raison de l'indice de positivité, par entité et par semaine épidémiologique). À l'échelle nationale, on estime que 3 719 infections de ce type sont recensées.

Foto: EFE/Alejandro Prieto EFE

Bien que la couverture nationale soit élevée dans la population prioritaire grâce à l'application de médicaments immunologiques, le gouvernement est maintenant confronté à la journée de vaccination des filles et des garçons, qui devrait commencer en mai de cette année.

Il convient de noter que c'est le président lui-même, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), qui a annoncé le matin du 13 avril lors de la conférence du matin que l'application du vaccin aux garçons et aux filles commencerait probablement à partir de mai.

Toutefois, étant donné les allégations selon lesquelles il n'y a pas suffisamment de doses pour l'application et la demande complètes de la population d'enfants, la mesure pourrait être prolongée.

Le 19 avril, le sous-secrétaire à la Santé, López Gatell, a annoncé que malgré l'investissement de 78 millions de dollars, le mécanisme COVAX des Nations Unies (ONU) n'avait pas encore proposé de vaccins pédiatriques à acheter et à envoyer.

Selon les données officielles, à ce jour, plus de 79 millions de personnes ont un calendrier de vaccination complet contre la COVID-19, soit 93% de celles qui ont reçu le programme biologique ; et six millions 160 000 298 ont lancé le programme, ce qui équivaut à 7%.

