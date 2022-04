Quand Alianza Lima et le Sporting Cristal joueront-ils à nouveau pour la Copa Libertadores 2022 ?

La Copa Libertadores reste le tournoi de la terreur pour les clubs péruviens. Jusqu'à présent cette année, personne n'a pu marquer au moins un match nul. César Vallejo et Universitario n'ont pas atteint la phase de groupes, donc seuls Alianza Lima et le Sporting Cristal peuvent changer le visage de ce présent difficile.

Au cours des premiers jours, la situation était très similaire pour les deux. Aucun n'a réussi à ajouter et leurs chances de se qualifier pour les huitièmes de finale sont en danger. La compétition ne pardonne pas les erreurs et vous fait payer cher. Quoi qu'il en soit, le fan exige et il y a une obligation de gagner dans les deux institutions.

Il est à noter que cette semaine (entre le 19 et le 21 avril), il n'y a pas eu de rendez-vous international pour donner du répit au calendrier difficile auquel sont confrontées les équipes. Mais tout revient mardi 26, tant dans cette partie du monde qu'en Europe (Ligue des Champions). En Copa Libertadores, la date 3 sera jouée.

Alianza Lima et le Sporting Cristal ont beaucoup contribué à cette petite percée en Amérique du Sud. Ils en ont profité pour s'améliorer dans le jeu et dans la définition. « Blanquiazules » et « Celestes » ont remporté leurs matches respectifs le week-end dernier contre des rivaux directs pour le tournoi Liga 1 Apertura.

QUAND ALIANZA LIMA JOUE-T-ELLE À NOUVEAU POUR LA COPA LIBERTADORES ?

Avant leur match de Copa Libertadores, l'équipe de Carlos Bustos visitera l'Académie Cantolao le samedi 23 avril à partir de 15 h 30. L'événement aura lieu au stade Miguel Grau de Callao. Les « intimes » proviennent de la victoire de l'Universitario 4-1 dans la classique du football péruvien.

Après avoir affronté les dauphins, Alianza Lima sera prête pour le match contre Fortaleza au Brésil le mercredi 27 avril au stade Adelardo Plácido Castelo. Tout se passe à 17h00 dans notre pays (19h00 depuis l'Uruguay et l'Argentine).

QUAND LE SPORTING CRISTAL JOUE-T-IL À NOUVEAU POUR LA COPA LIBERTADORES ?

De même, ceux de Roberto Mosquera, qui doit d'abord jouer pour la Liga 1, où ils affronteront l'un des leaders, Cienciano à Cusco, le vendredi 22 avril au stade Inca Garcilaso de la Vega. Tout commence à 19 h 00.

Après cela, il se rendra en Argentine pour affronter Talleres de Córdoba, le mardi 26 avril au stade Mario Alberto Kempes, à partir de 19 h 30 au Pérou (21 h 30 en Uruguay et en Argentine). Il y a de grands matchs à venir.