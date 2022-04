Plus de 100 universitaires ont exprimé leur soutien à Gustavo Petro

La campagne du candidat Gustavo Petro continue de bouger, au cours de la dernière semaine, différents personnages ont été ajoutés et il a fait plusieurs annonces à ce sujet. De même, une déclaration particulière a émergé d'un grand groupe d'universitaires qui décrit au sénateur quel serait le profil parfait d'un président, dans cette déclaration résume les aspects liés aux problèmes du pays et les défis à relever pour l'améliorer.

Des artistes, des journalistes, des experts en science et en culture ont uni leurs idées pour concevoir un plan spécifique qui devrait finalement être adopté par Gustavo Petro. Plus de 100 universitaires ont exprimé leurs sentiments au sénateur, qui a répondu positivement à l'appel et a assuré qu'ils feraient partie du processus du nouveau pays, étant donné qu'ils sont en train de changer le système et la vie elle-même.

À ce message particulier, le sénateur Petro a répondu : « Merci au soutien exprimé aujourd'hui par des dizaines d'artistes, d'intellectuels, de travailleurs de la culture et de l'art pour leur soutien. Ils joueront un rôle fondamental dans le changement pour la vie. » . Il est important de noter que cette lettre a également été adressée à Francia Márquez, la formule vice-présidentielle du leader du Pacte historique.

Parmi les principaux problèmes identifiés par ce groupe d'universitaires, ils ont identifié des revers et des nullités importants dans la mise en œuvre optimale de l'Accord de paix signé en 2016 et que, selon eux, la faim et la pauvreté augmentent de plus en plus dans diverses régions du pays.

À leur tour, ils ont souligné que le tissu social a subi de graves fractures, ceci pour des raisons ethniques, raciales et économiques qui ont affecté le pays, ajoutant des circonstances politiques. Ils ont également souligné que le phénomène de corruption est devenu plus aigu en raison de la concentration des pouvoirs, le classant comme une pratique malsaine du secteur public et comme non mineure, ils ont critiqué l'indolence de l'État du point de vue de la conservation de la nature.

Entre-temps, ils ont expliqué les caractéristiques que devrait éventuellement avoir le nouveau président de la République, en se concentrant sur Gustavo Petro ; dans ce cas, ils ont assuré qu'il était nécessaire que le nouveau président ait une large carrière politique et qu'il était incorruptible, de la même manière, qu'il avait été attachée à la constitution, la valorisant en raison de sa grande importance au sein de la législature nationale.

De même, il a été temps de souligner l'importance de l'environnement, car selon les universitaires, le nouveau président doit être associé à des politiques de développement durable et, en outre, il doit démontrer son engagement constant en faveur de la recherche scientifique, de la littérature et des arts. Fait important, le futur président est également exhorté à s'engager en faveur de la liberté de la presse et à ce que son obligation totale soit envers la paix.

Perfil del presidente en Colombia Twitter - @Petrogustavo

Enfin, les signataires ont déclaré qu'après être parvenus à un large consensus et avoir dégagé les idées qu'ils pouvaient envisager, ils ont réussi à définir que ce candidat serait Gustavo Petro, car grâce à son expérience et à ses autres compétences, il serait en mesure de diriger le pays, mais cet avis a également été réfutée par plusieurs utilisateurs des réseaux sociaux.

Les universitaires ont souligné que les composantes naturelles et sociales de la Colombie, entre autres, permettent la promotion de divers aspects qui conduisent le pays à devenir une nation importante. Il convient de noter que la campagne de Petro et Márquez a été qualifiée de populiste par divers secteurs politiques et sociaux, car ils soulignent que nombre de leurs propositions sont immergées dans l'utopie.

Tous ces mouvements politiques ont lieu dans le cadre des élections présidentielles qui se tiendront le 29 mai, définissant ce que sera le nouveau président de la République pour la période 202-2026.

