Pepe Aguilar a fui la presse sans parler d'Angela Aguilar et Gussy Lau

Pepe Aguilar s'est produit à la foire nationale de Palenque à San Marcos en chantant plusieurs succès de sa carrière tels que For Women Like You et You Forgot What You Promised. Contrairement à d'autres spectacles, le chanteur a cette fois éludé les médias qui l'attendaient à la fin du concert.

La camionnette de l'artiste a été surprise en train de partir rapidement et complètement ignorant les demandes des médias de faire une déclaration. Dans la vidéo, on voit un journaliste courir après la voiture et crier « Pepe bonsoir, Pepe », le chanteur ne s'est arrêté à aucun moment.

C'est la première fois que l'interprète de Miedo prend sa retraite sans faire de déclaration, bien qu'il ait récemment quitté le pays avec sa famille, en raison de la controverse qui a déclenché la fuite de certaines photographies où Ángela Aguilar apparaît en train de s'embrasser avec le compositeur Gussy Lau, qui a 15 ans ans de plus qu'elle.

Ángela y Pepe Aguilar juntos en presentación. Instagram: pepeaguilar_oficial | angela_aguilaroficial

C'est le samedi 9 avril que la famille Aguilar a partagé via les réseaux sociaux qu'elle voyageait et que leur destination était d'aller à Paris, la publication de rumeurs sur la prétendue romance étant devenue un grand scandale.

Dans une vidéo sur son compte Instagram, Ángela Aguilar s'est dite triste et déçue.

En ce qui concerne la controverse, le chanteur sinaloen Gussy Lau a confirmé que les images étaient réelles et qu'il avait bel et bien une relation avec le jeune chanteur.

Il a dit que c'était quelque chose qu'ils voulaient garder privé, mais cela a été révélé par une de leurs connaissances. Dans une émission Instagram il a avoué : « Un de mes amis a pris une capture d'écran. Oui, la vérité me fait mal parce que j'avais de la famille là-bas, je ne sais pas si c'est un cousin, c'est un canijo. »

Il est possible que la relation entre les deux ait déjà pris fin, en raison d'une récente déclaration du chanteur José Manuel Figuero à, qui a déclaré qu' « il aimait le couple et qu'il était devenu un couple différent », il a dit cela en raison de sa proximité avec Gussy.

Ángela Aguilar y Gussy Lau aparecieron muy cercanos en las imágenes dadas a conocer en Twitter (Foto: Twitter)

De son côté, la chanteuse mexicaine a décidé de donner une ardoise propre à cette situation en mettant en ligne plusieurs photographies avec sa mère Aneliz Álvarez. De la même manière, Pepe Aguilar a partagé plusieurs photos de son voyage à Paris avec Angela.

Dans les derniers articles publiés sur le compte Instagram du chanteur, vous pouvez voir quelques photos du concert de la foire nationale de San Marcos à Aguascalientes, ainsi qu'une vidéo des coulisses avant et pendant le spectacle de samedi.

La description se lit comme suit : « Merci infiniment d'avoir rempli le @palenqueaguascalientes ! ! , que ça m'a fait du bien d'être de retour dans le @fnsm_oficial, rendez-vous le 6 mai avec #JaripeoSinFronteras au Monumental. » Par conséquent, Aguilar n'a pas et ne publiera apparemment aucune déclaration sur la récente controverse impliquant sa famille.

CONTINUEZ À LIRE :