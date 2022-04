Patricia Chirinos ne considère pas qu'un changement de cabinet soit positif pour le pays

Les différentes crises auxquelles le Pérou est confronté aujourd'hui ont conduit à l'étude de différentes possibilités pour trouver une issue. Plusieurs scénarios se présentent, parmi lesquels la recomposition du cabinet actuellement présidé par Aníbal Torres. Toutefois, l'opposition n'apprécie pas le départ du premier ministre. Pour sa part, la membre du banc d'Avanza País, Patricia Chirinos, a estimé que cette mesure ne serait pas la meilleure chose pour la nation.

« J'ai déjà établi ma position, je ne pense pas qu'un changement de cabinet se traduira par un changement positif pour le pays. Ce serait la cinquième fois. Nous avons vu que chaque élection du président est pour le pire », a-t-il déclaré lors d'une conversation avec le RPP Noticias. Il a également souligné que le groupe actuel dirigé par Aníbal Torres est composé de personnes qui ne représentent pas tous les secteurs du pays et a assuré qu'elles ne sont pas des personnes appropriées.

Patricio Chirinos, la députée qui a promu la première tentative de vacance de poste contre Pedro Castillo, a assuré que son départ serait la bonne mesure pour que la vice-présidente Dina Boluarte assume des fonctions politiques de haut niveau. Le membre d'Avanza Pais a déclaré que Boluarte était « mieux préparé » et avait « plus de jugement » pour diriger les rênes du pays et convoquer un cabinet qui reflète la population.

« Ça ne va pas vouloir dire comme une marraine de fée que les choses vont changer d'un jour à l'autre, mais au moins, et ce n'est pas que je suis du côté de Mme Dina Boluarte, ce serait un mécanisme constitutionnel pour qu'elle continue avec cette administration et ce mandat », a ajouté le parlementaire.

VOIX OFFICIALISTE

Malgré diverses questions concernant la gestion des crises et les déclarations d'Aníbal Torres, le membre du Congrès Alex Paredes a assuré que le premier ministre ne devait pas se retirer. « Je ne pense pas être dans cette condition (pour quitter mes fonctions), je ne vois pas qu'il y ait des choses inadéquates qui méritent d'être changées. Le commentaire (à propos d'Hitler) ne m'a pas semblé pertinent, il est déjà indigné, mais si vous me demandez si ce fait serait suffisant pour qu'ils le changent, je pense que non », a-t-il déclaré à Canal N.

Alex Paredes, congresista de Perú Libre. | Foto: Marco Cotrina/LR

En ce qui concerne d'éventuels changements au sein du cabinet à la suite des déclarations du cardinal Pedro Barreto, le parlementaire a déclaré qu'il ne disposait pas d'informations pour confirmer ce scénario. « La semaine dernière, nous avons entendu des informations sur le changement de cabinet, la présence de Pedro Barreto et Max Hernández, certaines choses vont être faites dans le sens du changement de cabinet, mais depuis que nous avons quitté Arequipa, les membres du banc n'ont pas parlé au président, donc nous ne pouvons pas donner des informations précises », a-t-il ajouté.

Dans la nuit du 18 avril, le président du Conseil des ministres, Aníbal Torres, a évoqué pour la première fois des changements dans son groupe de travail, mais l'a laissé sur la table comme une possibilité. « C'est bon, le cabinet peut être recomposé », a-t-il dit depuis Cusco, une zone où le chômage a été enregistré après la hausse des prix.

Il y a un peu plus d'une semaine, le 11 avril, Aníbal Torres avait écarté la possibilité de son départ et avait même qualifié le groupe de travail qu'il dirige de solide. « Je vous informe que je n'ai pas présenté ma démission, le Cabinet est très solide. Je suis très content de cette équipe qui a travaillé pour le bien du pays », a-t-il déclaré à la presse alors qu'il y avait des protestations et des demandes de démission de membres de l'exécutif par la population.

