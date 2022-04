Météo au Mexique pour le 19 avril : les températures élevées prévaudront malgré la présence de pluie

CAMPECHE, CAMPECHE, 29JULIO2018.- Una intensa ola de calor azota la entidad y gran parte del país, debido al fenómeno meteorológico llamado "Canícula", el cual tiene una duración de 40 días en los que se alcanzan las temperaturas más altas del año. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratados, evitar la exposición directa al sol y utilizar ropa ligera. FOTO: MARTÍN ZETINA /CUARTOSCURO.COM

Le Service météorologique national a prévu une atmosphère d'après-midi qui passera de chaud à très chaud en raison du maintien de la vague de chaleur dans la plupart des régions du territoire. Cependant, en raison de la présence du 43e front froid, des pluies sont attendues dans le sud et le sud-est du pays. L'afflux d'humidité en provenance du golfe du Mexique provoquera également des précipitations dans les régions de Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Puebla, Tlaxcala, État du Mexique, Mexico et Morelos

Le Mexique enregistrera des températures minimales allant jusqu'à -0°C en Basse-Californie, dans le Chihuahua, à Durango, dans l'État de Zacatecas et dans l'État du Mexique. En revanche, les sommets vont jusqu'à 45° C dans le Michoacán et Guerrero et jusqu'à 40° C en Basse-Californie du Sud, Basse-Californie, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosi, Aguascalientes, Guanajuato, État du Mexique, Morelos, Puebla, Veracruz, Tapas Oaxaca, Chihuahua, Tabasco, Campeche, Yucatan et Quintana Roo.

Valle de México : Environnement tempéré à l'aube et chaud l'après-midi, avec une probabilité d'averses avec de fortes pluies occasionnelles à Mexico et dans l'État du Mexique, qui pourraient être accompagnées de décharges électriques et de grêlons.

À Mexico, une température minimale de 15 à 17° C et un maximum de 27 à 29° C est prévue. Pour la capitale de l'État du Mexique, une température minimale de 7 à 9 °C et une température maximale de 23 à 25 °C.

Péninsule de Basse-Californie : ciel partiellement nuageux sans pluie. Environnement froid le matin dans les régions montagneuses de Basse-Californie et frais dans le reste de la région. L'après-midi, l'atmosphère sera chaude à chaude.

Pacifique Nord : ciel partiellement nuageux pendant la journée et pas de pluie dans la région. Ambiance matinale allant du frais au tempéré et chaud l'après-midi.

Pacifique central : ciel avec des nuages épars le matin, nuages croissants pendant la journée, avec probabilité d'averses et d'averses accompagnées de décharges électriques et de chutes de grêle possibles dans les régions de Jalisco et Michoacán. Aucune condition de pluie à Nayarit et Colima. Atmosphère fraîche à modérée le matin et très chaude l'après-midi.

Pacifique Sud : Ciel partiellement nuageux le matin et partiellement nuageux l'après-midi avec possibilité d'averses accompagnées de décharges électriques au Chiapas et à Oaxaca, ainsi que des pluies isolées dans le Guerrero. Atmosphère fraîche à modérée le matin et très chaude l'après-midi. Vent du nord de 15 à 30 km/h avec des rafales de 50 à 60 km/h dans l'isthme et le golfe de Tehuantepec.

Golfe du Mexique : ciel nuageux presque toute la journée avec des averses et des averses dans les régions de Veracruz et des précipitations isolées à Tamaulipas et Tabasco. Atmosphère chaleureuse le matin et chaude l'après-midi

Péninsule du Yucatan : ciel avec des nuages épars le matin et partiellement nuageux l'après-midi, avec une probabilité d'averses isolées dans la région. Ambiance matinale chaude et très chaude dans l'après-midi.

Mesa del Norte : ciel partiellement nuageux le matin et nuageux l'après-midi et la nuit avec de fortes pluies à Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes et San Luis Potosí ; averses à Nuevo León et pluies isolées à Durango ; le tout accompagné de décharges électriques et de grêle possible. Atmosphère matinale tempérée dans une grande partie de la région, étant froide avec le gel dans les montagnes de Durango. Dans l'après-midi, environnement chaud à très chaud.

Mesa Central : Ciel nuageux la plupart de la journée avec de fortes pluies à Tlaxcala, Morelos et Puebla, ainsi que des averses et des averses à Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, le tout accompagné de décharges électriques et de possibles chutes de grêle. Ambiance matinale fraîche dans une grande partie de la région et froide dans les régions montagneuses. L'après-midi, ambiance chaleureuse.

