L'IAPA dénonce que les menaces contre les journalistes sont constantes au Venezuela

Las agresiones más frecuentes fueron la censura, la intimidación y las restricciones administrativas, según recoge un comunicado de la asociación, dedicada a la promoción y defensa de la libertad de expresión, el derecho a la información y la responsabilidad social en medios. EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo

L'Association interaméricaine de la presse (IAPA) a déclaré mardi que, au cours des six derniers mois, au Venezuela, il y avait eu des raids, des menaces et des persécutions constants contre des journalistes enquêtant sur des cas de corruption commis par de hauts responsables du régime chavista.

L'IAPA a indiqué, dans son rapport intérimaire, qui devrait être approuvé lors de la réunion semestrielle qui a débuté aujourd'hui, que des cas de violence physique, de menaces et d'attaques contre des journalistes couvrant les élections régionales et locales de novembre dernier ont également été ajoutés par la police et les autorités militaires, « armées groupes paramilitaires et organisés par le gouvernement ».

« La confiscation des installations d'El Nacional s'est produite avec l'impudence d'un système judiciaire qui n'est pas autonome par rapport au pouvoir exécutif. Les juges suivent les instructions directes de Diosdado Cabello, en examinant toutes les procédures légales », a déclaré l'organisation.

Il a également noté que le procès pénal contre les médias vénézuéliens n'a jamais abouti à une peine et a été arrêté lors de l'audience de conciliation, mais « les mesures de précaution se poursuivent après cinq ans ».

« Le procès civil qui a mené à une indemnisation de 13 millions de dollars s'est déroulé sans peine criminelle ni justification de l'incroyable montant final », a-t-il ajouté.

Periodistas en la sala de prensa del periódico El Nacional de Venezuela (REUTERS/Manaure Quintero/Archivo) REUTERS

L'IAPA a déclaré que l'action de l'armée qui a pris les installations avec « les armes longues et expulsé tous les travailleurs s'est faite sans aucune procédure légale ou légale ».

« L'évaluation (évaluation) de ces installations à 10 millions de dollars pour remettre le bâtiment à Cabello en tant que propriété privée était irrégulière », a-t-il souligné.

Il a rappelé que le 7 février, l'attribution du siège d'El Nacional à Cabello avait été finalisée, ce qui a été décrit par le journal comme une « vente aux enchères judiciaire irrégulière et clandestine », puisque « les affiches de vente aux enchères sur lesquelles la date, l'heure et le montant minimum doivent être publiés pour ceux intéressés à faire leur offre » et sans la présence de témoins.

Une autre attaque enregistrée par l'IAPA a été le blocage « sans soutien judiciaire, de manière discrétionnaire et absolument arbitraire » de portails de médias tels que El Nacional, La Patilla et Efecto Cocuyo.

Cela se produit, a-t-il poursuivi, demandant aux compagnies de téléphone de mener à bien le blocus, qui inclut des sociétés transnationales comme Telefónica, « qui outrepassent leurs propres principes de non-violation des droits de l'homme ».

Samedi, le directeur exécutif de l'IAPA, Ricardo Trotti, a assuré à EFE que le panorama de la liberté de la presse en Amérique latine ne faisait que s'aggraver, avec une « intensification de la répression » du journalisme indépendant et une « violence » contre les journalistes.

Au cours des six derniers mois, la situation de la liberté de la presse dans la région n'a « fait qu'empirer », avec une série de caractéristiques dominantes ces dernières années telles que « la violence contre les médias et le meurtre et l'emprisonnement de journalistes », a dénoncé Trotti.

