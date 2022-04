Les forces armées ukrainiennes ont déclaré que la Russie essayait de prendre le contrôle total des régions de Donetsk et de Louhansk

Tanks of Ukrainian Armed Forces ride along a street in a village, as Russia's attack on Ukraine continues, in Donetsk Region, Ukraine April 18, 2022. REUTERS/Serhii Nuzhnenko

Les forces armées ukrainiennes ont déclaré mardi que les forces russes tentaient de prendre le « contrôle total » des régions de Donetsk et de Lougansk à l'est du pays, après que le président ukrainien Volodymir Zelensky a déclaré lundi que Moscou avait lancé son offensive à grande échelle dans le Donbass.

« L'ennemi russe essaie de poursuivre ses opérations offensives dans la zone opérationnelle est afin d'établir le contrôle total du territoire des régions de Donetsk et de Lougansk, ainsi que de maintenir un couloir terrestre avec la Crimée temporairement occupée », a déclaré l'état-major de l'armée ukrainienne.

« Les principaux efforts de l'ennemi visent à briser les défenses des troupes ukrainiennes dans les régions de Lougansk et de Donetsk, ainsi qu'à prendre le contrôle total de la ville de Marioupol », a-t-il souligné dans un message sur son compte Facebook officiel.

Il a également souligné que « les attaques de missiles et les bombardements contre des cibles civiles dans toute l'Ukraine ne s'arrêtent pas » et a pointé une « escalade » de ces attaques dans l'ouest du pays lundi, lorsque la ville de Lviv a été attaquée.

Les forces armées ukrainiennes ont également souligné que Moscou « continue d'envoyer des armes et du matériel militaire en Ukraine depuis les régions du centre et de l'est de la Russie ». « Avec les unités de combat, déplacez des unités de soutien », ont-ils déclaré. Dans ce sens, ils ont assuré que les forces russes « déploient des centres logistiques et créent des bases de terrain pour réparer et rénover les équipements endommagés ».

D'autre part, ils ont détaillé que « l'ennemi russe continue de bloquer partiellement la ville de Kharkiv » et ont ajouté que « dans la région d'Izium, l'ennemi russe mène des opérations offensives sur la rive ouest de la rivière Siversky Donets ».

Trabajadores de emergencia trasladan un cuerpo depués de los bombardeos rusos en Kharkiv REUTERS

L'Ukraine a également dénoncé le fait que le Bélarus « continue d'utiliser et de quitter son territoire pour des bombardements contre le territoire ukrainien et pour des tâches de reconnaissance d'objets sur le territoire ukrainien ». « Nous croyons aux forces armées ukrainiennes. Gagnons ensemble. Gloire à l'Ukraine », a-t-il rivé.

Zelensky a déclaré lundi que « les forces russes ont commencé la bataille pour le Donbass, qu'elles préparent depuis si longtemps ». « Une quantité considérable de forces russes sont concentrées sur cette offensive », a-t-il ajouté.

« Peu importe le nombre de militaires russes qui arrivent dans la région. Nous continuerons à nous battre et à nous défendre. Nous continuerons à le faire tous les jours. Nous n'allons pas abandonner ou abandonner quoi que ce soit qui est ukrainien, mais nous n'avons pas besoin de quoi que ce soit qui ne soit pas le nôtre non plus », a-t-il dit.

(Avec des informations d'Europa Press)

CONTINUEZ À LIRE :

La Turquie a déclaré que les négociations entre la Russie et l'Ukraine ont été affectées par des massacres dans le pays.

Le Pentagone a confirmé qu'au moins quatre vols contenant du matériel défensif militaire américain sont arrivés en Ukraine.