Les États-Unis se sont engagés à ne plus tester de missiles antisatellites

Les États-Unis se sont engagés lundi à ne plus tester les missiles antisatellites et ont exhorté les autres pays à emboîter le pas, après avoir critiqué les tests que la Russie et la Chine ont lancés ces dernières années.

L'annonce faite par la vice-présidente américaine Kamala Harris fait des États-Unis le premier pays au monde à interdire de tels tests, que plusieurs puissances ont effectués jusqu'à présent pour détruire leurs propres satellites et appareils dans l'espace.

« Ces essais sont imprudents et irresponsables, et ils mettent en péril de nombreuses choses que nous faisons dans l'espace », a déclaré Harris lors d'une visite à la base spatiale de Vandenberg en Californie.

« Nous allons travailler avec d'autres pays pour en faire une nouvelle norme internationale, pour un comportement responsable dans l'espace », a ajouté le vice-président.

Les États-Unis cherchent ainsi à contraster avec la Russie qui, en novembre dernier, lors de tests avec un missile antisatellite, a généré des « déchets dangereux » qui ont mis la Station spatiale internationale (ISS) « en danger », a ensuite dénoncé l'OTAN.

Base de la Fuerza Espacial en Vandenberg

Selon le commandement spatial américain, le test russe a généré plus de 1 600 débris, qui « vont maintenant orbiter autour de la Terre pendant des années, voire des décennies », a déclaré Harris.

Le Pentagone estime qu'il reste encore 2 800 débris générés par un autre test de missile antisatellite que la Chine a effectué il y a 15 ans dans le but de détruire un ancien satellite météorologique, a ajouté le vice-président.

La Russie, la Chine, l'Inde et les États-Unis sont les quatre pays du monde qui ont jusqu'à présent détruit leurs propres satellites lors de tests de ce type.

La dernière réalisée par les États-Unis a eu lieu en 2008, lorsqu'ils ont lancé un missile tactique sur un satellite espion américain qui se précipitait sur Terre et dont les gaz toxiques auraient pu causer des dommages à la population.

Le gouvernement américain a souligné que ces risques pour la population de la Terre distinguaient son test de ceux de la Chine et de la Russie, qu'il accuse d'avoir développé une telle technologie pour freiner les progrès de l'Amérique dans l'espace et éventuellement détruire des satellites américains à l'avenir.

« Un morceau de débris spatial de la taille d'un ballon de basket, voyageant à (une vitesse de) des milliers de kilomètres à l'heure, pourrait détruire un satellite. Même un déchet de la taille d'un grain de sable pourrait causer de graves dommages », a souligné Harris lundi.

En 2019, les États-Unis ont créé un commandement du Pentagone dédié aux opérations spatiales pour contrer la force de la Chine et de la Russie dans ce domaine, que de plus en plus d'experts considèrent comme un champ de bataille entre les grandes puissances.

(Avec des informations d'EFE)

