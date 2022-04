Les autorités mexicaines ont désintégré le groupe antidrogue qui a collaboré avec la DEA

Le gouvernement mexicain a démantelé un groupe dédié à la lutte contre le trafic de drogue et le crime organisé qui collaborait avec la United States Anti-Drug Agency (DEA), et qui aurait été formé par la même agence américaine.

Des sources diplomatiques de l'ambassade des États-Unis au Mexique ont confirmé au journal La Jornada que le groupe d'un peu plus de 50 policiers avait été désintégré par les autorités mexicaines, comme l'a annoncé le gouvernement dirigé par le président Andrés Manuel López Obrador.

Bien que les autorités mexicaines aient refusé de témoigner à ce sujet, les sources consultées ont assuré que la fermeture du groupe d'élite avait été officiellement informée aux autorités américaines.

Le groupe faisait partie de l'ensemble des unités d'enquêtes spéciales (UES) qui ont été formées par la DEA elle-même, une agence américaine avec laquelle ils ont largement collaboré bien qu'ils aient affirmé avoir répondu aux ordres des gouvernements locaux.

Selon des sources consultées par Reuters sur le même sujet, les autorités américaines ont assuré que la désintégration du groupe « porte un sérieux coup à la coopération bilatérale en matière de sécurité ».

EL grupo de élite habría colaborado en la detención de varios capos mexicanos (Foto: DEA)

Les membres du groupe auraient été sélectionnés parmi d'éminents policiers et seraient considérés comme « parmi les meilleurs » du crime organisé, et auraient collaboré à des opérations pertinentes, telles que la capture de Joaquín El Chapo Guzmán en 2016.

Bien que la nouvelle concernant la désintégration du groupe de l'UES ait été diffusée jusqu'au début du mois d'avril, le groupe a été démantelé l'année dernière, a déclaré un agent de la DEA qui a partagé des informations avec Reuters.

Des unités d'enquête spéciales liées à la DEA opèrent dans une quinzaine de pays à travers le monde, qui entretiennent des relations étroites avec le gouvernement américain, qui utilise des ressources pour lutter contre les réseaux de contrebande de drogue et pour surveiller les barons de la drogue.

Le groupe d'élite mexicain lié à la DEA a été créé en 1997 et a été le principal outil du gouvernement américain pour obtenir des informations sur le trafic de drogue vers le pays voisin, le Mexique.

Les officiers qui composaient le groupe ont été emmenés au centre de formation de la DEA à Quantico, en Virginie, où ils ont subi des tests polygraphiques pour prévenir d'éventuels actes de corruption.

Autoridades estadounidenses aseguraron que la desaparición del grupo significará un aumento en la violencia en México (Foto: Especial)

Bien que ce groupe de l'UES ait été désintégré, un autre groupe de même nature continuerait de fonctionner au sein du Bureau du procureur général de la République (FGR), un organisme avec lequel le ministère de la Sécurité et de la Protection des citoyens du pays coopère de manière indépendante, au sein duquel le groupe résilié (SSC) dépendait.

L'ancien chef des opérations internationales de la DEA, Mike Vigil, a déclaré que la décision du gouvernement du Mexique « signifiera plus de drogues destinées aux États-Unis et plus de violence au Mexique ».

Fin mars, la DEA a annoncé que l'arrestation de José Alfredo Cardenas Martínez, El Contador, chef du cartel du Golfe, capturé dans les premiers jours du mois, avait été réalisée grâce à l'étroite collaboration d'agents de l'agence américaine avec les autorités mexicaines.

« Grâce à l'enquête conjointe de notre bureau de Harlingen, au Texas, en coordination avec notre attaché au Mexique et d'autres partenaires, nous avons pu recueillir des preuves significatives qui ont joué un rôle déterminant dans l'affaire contre El Contador », a déclaré l'agent spécial de HSI Shane Folden, à la suite de l'annonce des accusations en cours contre le neveu d'Oziel Cardenas Guillen, au nom du bureau du procureur américain dans le district sud du Texas », a rapporté l'agence.

