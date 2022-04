Le président Iván Duque se rend à San Andrés pour présenter le bilan de la reconstruction et attendre l'échec du procès intenté par le Nicaragua

En la imagen, el presidente de Colombia, Iván Duque. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Ce mercredi, le président Iván Duque, la vice-présidente et ministre des Affaires étrangères Marta Lucía Ramírez et le ministre de l'Intérieur Daniel Palacios se rendront à San Andrés pour recevoir la décision de la Cour internationale de Justice (CIJ) dans l'affaire du procès intenté par le Nicaragua contre la Colombie pour des violations présumées des droits souverains et des espaces maritimes dans la mer des Caraïbes.

La décision de La Haye sera annoncée à 3 heures du matin, heure colombienne, et avant la réception, le président prévoit de livrer une série d'œuvres aux habitants de l'île.

Après 16 mois d'ouragan Lota et seulement quatre mois après la fin du gouvernement actuel. Un rapport sur la reconstruction de l'archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina sera présenté au Président de la République.

Depuis le lundi 18 avril, le ministère des Affaires étrangères met à la disposition du grand public un site Web sur son site web, où les gens pourront consulter les principaux documents de la défense de la Colombie devant la Cour internationale de Justice.

Les documents comprennent, entre autres, les arguments et les allégations du pays lors d'audiences orales pour défendre les intérêts de la nation, protéger les droits de la communauté Raizal et les traductions des interventions des avocats de l'équipe juridique colombienne.

Dans cette décision, la Cour internationale de Justice examinera les allégations nicaraguayennes selon lesquelles la Colombie aurait violé le droit international parce qu'elle n'a pas mis en œuvre la décision de la CIJ du 19 novembre 2012 avec les opérations de la marine nationale dans la mer des Caraïbes ; ainsi que la publication du décret qui a créé la zone continue intégrale dans l'archipel.

En outre, la vice-présidente et chancelière, Marta Lucía Ramírez, arriverait après une réunion au Panama, où elle participera à plusieurs réunions.

Après les multiples remarques faites par le chef de l'État, Iván Duque, concernant les propositions du candidat présidentiel Gustavo Petro, Corruption Institute a annoncé qui a intenté une action en justice contre le président pour participation politique présumée indue dans le cadre des élections qui définiront son successeur.

Selon ce que l'entité a exprimé, qui garantit qu'il y a des abus de pouvoir et le manque de transparence des agents publics en Colombie, Duque aurait participé à au moins huit occasions de pratiques inappropriées en donnant un avis direct sur ce qu'est le candidat du Pacte historique proposant.

L'action populaire contre le président, qui a été portée devant le tribunal administratif de Cundinamarca, contient dans ses annexes la loi sur les garanties, qui rappelle aux agents des entités de l'État qu'il leur est interdit de participer à la vie politique, dans ce cas, le chef de la présidence de la République.

« La loi sur les garanties électorales interdit expressément au président de faire référence à d'autres candidats ou mouvements politiques dans ses mémoires ou présentations publiques, dans les quatre mois précédant la date des élections du premier tour, et jusqu'à la tenue du second tour », précise-t-il.

