Compte tenu de l'approbation du décret modifiant divers articles de la loi minière, plusieurs opposants au gouvernement de la La quatrième transformation d'Andrés Manuel a été López Obrador (AMLO) qui s'est prononcé contre, après leur victoire en ne lâchant pas la réforme électrique.

Les critiques ont même souligné que la nationalisation du lithium n'était plus nécessaire, comme cela est clairement indiqué dans la Constitution, tandis que de nombreux autres ont sauvé l'opinion que López Obrador avait eue il y a quelques années sur la question de la nationalisation des mines de lithium.

La vidéo a été sauvée de la conférence matinale d'AMLO tenue le 26 juin 2020, qui s'est tenue sur les terres de la ville de Morelia, dans l'État du Michoacán. Entre autres questions, le président a été interrogé sur l'exploitation du lithium.

Il était accompagné à la réunion par le gouverneur de l'époque Silvano Aureoles, alors secrétaire à la Sécurité et à la Protection des citoyens, Alfonso Durazo, ainsi que par les chefs de Sedena et Marina, Luis Crescencio Sandoval et José Rafael Ojeda.

La question, selon la vidéo de la conférence et la version sténographique de celle-ci, est venue du journaliste Hans Salazar. Le journaliste s'est interrogé sur les mines de lithium en cours d'exploration à Sonora, qui pourraient devenir les plus grandes du pays.

Il a également rappelé que « le secrétaire du Semarnat pour l'environnement, Víctor Toledo, a déclaré que la question devait être revue car, comme il a été dit, ces mines à fort potentiel de lithium seraient nationalisées ».

Il a ensuite demandé au président de donner sa position sur la question, car probablement les sociétés transnationales les plus puissantes se montreraient bientôt intéressées à être les gagnantes du site archéologique.

La réponse du président du Mexique a été la suivante : « Regardez, la nationalisation n'est pas nécessaire car selon la Constitution, l'article 27 établit la domination de la nation sur les ressources naturelles qui se trouvent sur le sol et dans le sous-sol ».

Il a averti que pour leur exploitation, il existe déjà un mécanisme chargé d'accorder des contrats et des concessions dans le cas de l'exploitation minière.

Il a toutefois assuré qu'il demanderait à la secrétaire à l'économie, Tatiana Clouthier, et à Víctor Manuel Toledo lui-même plus d'informations sur les conditions dans lesquelles ces contrats sont livrés.

« C'est pourquoi il existe un mécanisme pour la livraison des contrats et des concessions dans le cas de l'exploitation minière. Il serait nécessaire de voir dans quelles conditions ces contrats et concessions seraient livrés. C'est ce à quoi je pouvais répondre », a répondu le président mexicain.

Nous allons demander plus d'informations au secrétaire à l'économie, qui est celui qui s'occupe de ce cas d'exploitation minière, et également à Victor Manuel Toledo, de l'Environnement.

L'article 27 mentionné par le Président du Mexique, modifié en janvier 1960, stipulait : « La nation est responsable de la domination directe de toutes les ressources naturelles du plateau continental et des fonds sous-marins prises de courant des îles. »

Entre autres, l'article inclut « tous les minéraux ou substances qui, dans les veines, les manteaux, les masses ou les dépôts, constituent des dépôts dont la nature est différente des composantes du sol ».

À titre d'exemple, ils nomment des gisements de pierres précieuses, des produits dérivés de la décomposition des roches, des ouvrages souterrains, des combustibles minéraux solides, voire du pétrole, entre autres.

En outre, il a souligné que l'exploitation, l'utilisation ou l'utilisation de ces ressources par des particuliers ou des entreprises ne peuvent être effectuées que par le biais de concessions qui seront approuvées par l'exécutif fédéral.

