La réplique de la chapelle Sixtine du CDMX a retardé son ouverture en raison des températures élevées

L'une des plus grandes attractions de Mexico au cours des années précédant la pandémie de COVID-19 était la réplique de la chapelle romaine Sixtine au Monument à la Révolution, elle a donc été organisée à nouveau en 2022.

Bien que son ouverture ait été un fait pour le mardi 19 avril 2022, les autorités ont indiqué dans un communiqué qu'elle serait reportée au jeudi 21 avril prochain, mais pas définitivement.

Le gouvernement de la capitale a assuré que la décision était basée sur des températures élevées, avec des avertissements allant jusqu'à 30 degrés à Mexico ces derniers jours, empêchant « ceux qui recréent professionnellement ce patrimoine mondial » de travailler.

Les recommandations ont été formulées par l'intermédiaire du Secrétariat pour la gestion globale des risques et la protection civile (SGIRPC) de la capitale mexicaine. Ils ont également tenu compte d'autres conditions météorologiques telles que de fortes pluies, des rafales de vent et des températures élevées.

Malheureusement, tout ce qui précède a provoqué à plusieurs reprises l'arrêt de l'installation et de la mise en place de la structure qui protégera la reproduction de la chapelle Sixtine, afin de sauvegarder l'intégrité des travailleurs de l'installation et d'assurer sa sécurité structurelle.

Cependant, le gouvernement de Mexico a noté qu'avec ce type d'action « il réitère son engagement en faveur de la sécurité physique des travailleurs, des visiteurs et des habitants de la capitale nationale ».

À partir de cette date, la réplique royale de la chapelle Sixtine sera ouverte du mardi au dimanche de 11 h 00 à 19 h 00, mais le dernier accès est à 18 h 40. Il sera fermé le lundi. L'entrée est gratuite.

Ce n'est pas le premier à avoir une production similaire à la capitale mexicaine, ni à la République. Cependant, cette fois, il s'agit de la seule reproduction grandeur nature de l'œuvre du muraliste Michel-Ange dans la chapelle Sixtine du Vatican, en Italie, site du patrimoine mondial.

Selon la description des responsables, c'est la première fois qu'un permis est accordé pour la reproduction de celui-ci. Cela a été donné par l'intermédiaire de son éminence le cardinal Giuseppe Bertello, qui était nonce au Mexique et qui est aujourd'hui président du gouvernorat de l'État de la Cité du Vatican, ainsi que de Son Excellence l'archevêque Fernando Vérgez, secrétaire général.

Le travail photographique pour réaliser l'œuvre a consisté en une étude de 2 700 000 images sur 170 nuits ou plus de 2 000 heures. L'archivage numérique n'a jamais été effectué auparavant.

L'exposition a été suivie de près par les Musées du Vatican eux-mêmes, par le directeur Antonio Paulicci, ainsi que par le directeur administratif Mgr Paolo Nicolini. La photographie a été suivie par l'éditeur Scripta Maneant, Carlo Vannini et Ghigo Roli, ainsi que par le Dr Roberto Romano, secrétaire général, Dr Rosanna di Pinto et Filippo Petrignani, responsable du bureau de l'image et des droits.

Derrière ce travail, ont assuré les responsables, une équipe de 100 travailleurs maximum a été utilisée pour fournir leurs services pendant environ un an. Des graphistes aux architectes, en passant par les administrateurs, les réalisateurs, les producteurs, les sculpteurs, les conseillers historiques, les peintres, les ébénistes, les charpentiers, les forgerons, les transporteurs, etc.

