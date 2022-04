La fois où Maribel Guardia a empêché Andrés Garcia d'aller en prison : « J'allais tuer le réalisateur »

Maribel Guardia et Andrés Garcia entretiennent une amitié de longue date, cependant, cette connexion a été récemment remis en question parce que l'acteur a assuré qu'il était difficile de travailler avec l'actrice de Corona de Lágrimas 2 pendant un certain temps.

Il y a quelques semaines, Garcia a dit à Sale the Sun que tout n'était pas du miel sur des flocons avec son partenaire.

« Elle avait une autre idée de ce qu'était cette industrie cinématographique et nous avons eu quelques discussions parce que j'en savais déjà plus qu'elle, elle avait déjà fait 20 ou 30 films, en avait déjà réalisé 4 ou 5 et en avait produit sept ou huit, donc évidemment elle en savait plus (...) elle était très belle, belle et toujours belle, mais on ne peut pas laisser les beaux et les jolis faire ce qu'ils veulent dans un film non plus, non ? », a-t-il dit.

C'est pour cette raison qu'à cette occasion, Maribel Guardia a non seulement profité de l'occasion pour parler des déclarations d'Andrés, mais a également raconté à quel point sa relation avec l'acteur du Privilège d'aimer a été attachante au point où elle a déjà empêché l'artiste de s'engager meurtre.

Dans une interview pour TVyNovelas, l'actrice de feuilletons tels que A lucky family, Girl of my heart ou Italian girl comes to marry a déclaré qu'elle ne se considérait pas comme une personne problématique et a souligné que son interaction avec Garcia a toujours été très cordiale.

« Je n'ai jamais eu de différence avec lui ou quelqu'un d'autre, je ne suis pas conflictuel, au contraire, chaque fois que nous travaillions ensemble c'était un gentleman », a-t-il commencé.

À cet égard, Maribel Guardia a déclaré qu'à une occasion, alors qu'ils étaient tous les deux dans la mise en scène de trois couples inégaux, elle est intervenue pour que son ami ne commette pas de crime.

« En fait, une fois que nous étions dans une pièce de théâtre il a sorti une arme, il allait tuer le réalisateur ! , mais je me suis mise en travers de la route. Oui, je suis fou et j'ai dit : « Andrés ! » , et il a répondu que moi seul me permettait de lui dire des choses, que j'étais le seul et que la vérité a toujours été divine avec moi », a-t-il dit.

Maribel a également déclaré qu'elle appréciait beaucoup Andrés Garcia et a reconnu qu'il semblait un homme très attirant.

« Je l'aime beaucoup et je le respecte, Andrés était l'homme le plus beau du Mexique et avec ce sourire qui dit ce qu'il veut, peu importe », a-t-il dit.

En ce qui concerne les déclarations où elle a été qualifiée de conflictuelle, la célèbre femme a expliqué que cela n'était pas possible, car lorsque quelqu'un commence sa carrière artistique, il ne peut pas avoir de telles attitudes.

« C'est vrai (je m'entends bien avec tout le monde) et encore plus à ce moment-là où je commençais tout juste, parce qu'au fil des ans, tu te fais un nom, tu connais des gens et tu as la possibilité de donner ton avis, mais quand tu commences une carrière tu ne peux même pas ouvrir la bouche », a-t-il dit.

Maribel Guardia n'a pas exclu que les déclarations de García l'aient laissée abasourdie, mais elle a donné la priorité au temps qu'ils ont mis à se connaître.

« La vérité, c'est que j'ai été surpris qu'il ait dit ça, mais je m'en fous, parce que je l'aime beaucoup et je sais que même s'il a son caractère c'est un homme bon, splendide et j'ai de beaux souvenirs de lui », a-t-il dit.

