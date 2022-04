La Chine et la Russie donnent plus de notoriété à l'autoritarisme

FILE PHOTO: Russian President Vladimir Putin shakes hands with Chinese President Xi Jinping during their meeting on the sidelines of a BRICS summit, in Brasilia, Brazil, November 13, 2019. Sputnik/Ramil Sitdikov/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY/File Photo

La dernière décennie a semblé bonne pour les régimes autoritaires et difficile pour les régimes démocratiques . Les cyber-outils, les drones, la technologie de reconnaissance faciale et les réseaux sociaux semblaient rendre les autoritaires encore plus efficaces et les démocraties plus ingouvernables.

L'Occident a perdu confiance en lui, et les dirigeants russes et chinois l'ont frottée, faisant croire que ces systèmes démocratiques chaotiques étaient une force épuisée.

Et puis quelque chose de totalement inattendu s'est produit : la Russie et la Chine ont dépassé .

Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine et, à sa grande surprise, a invité à une guerre indirecte avec l'OTAN et l'Occident. La Chine a insisté sur le fait qu'elle était suffisamment intelligente pour avoir sa propre solution locale à une pandémie, laissant des millions de Chinois sans protection ou sans protection et, en fait, invitant à la guerre contre l'un des virus les plus contagieux de Dame Nature : la mutation Omicron du SARS-CoV-2. Cela a conduit la Chine à fermer tout Shanghai et certaines parties de 44 autres villes, soit environ 370 millions d'habitants.

Bref, Moscou et Pékin se battent soudainement contre des forces et des systèmes bien plus puissants et implacables qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Et les batailles exposent au monde entier et à ses propres peuples les faiblesses de leurs propres systèmes . À tel point que le monde doit désormais s'inquiéter de l'instabilité dans les deux pays.

Aie peur.

La Russie est un important fournisseur mondial de blé, d'engrais, de pétrole et de gaz naturel. Et la Chine est à l'origine ou le maillon crucial de milliers de chaînes d'approvisionnement manufacturières mondiales. Si la Russie est laissée de côté et si la Chine est bloquée pendant une période prolongée, tous les coins de la planète seront affectés. Et ce n'est plus un long plan.

Commençons par Poutine. Il s'est endormi en pensant que parce que son armée avait écrasé une bande d'opposants militaires de chiffon en Syrie, en Géorgie, en Crimée et en Tchétchénie, elle pourrait rapidement dévorer un pays de 44 millions d'habitants - l'Ukraine - qui depuis une décennie avait été aller de l'avant pour rejoindre l'Occident et était être tacitement armé et entraîné par l'OTAN.

Jusqu'à présent, il s'agit d'une débâcle militaire et économique pour la Russie . Mais tout aussi important est qu'il a montré à quel point le « système » de Poutine est basé à la fois sur le mensonge vers le haut - tout le monde dit à ses supérieurs ce qu'il veut entendre, jusqu'à Poutine - et sur l'exploration, l'exploitation des ressources naturelles de la Russie, l'enrichissement de quelques Russes, au lieu de libérant ainsi les ressources humaines du pays et autonomisant la majorité.

La Russie de Poutine est essentiellement basée sur le pétrole, le mensonge et la corruption, et ce n'est pas un système résilient.

On pouvait le voir depuis la veille de la guerre, quand Poutine dirigeait une réunion télévisée à l'échelle nationale de ses principaux conseillers à la sécurité nationale, et nul autre que Sergueï Narychkine, chef du Service de renseignement extérieur de Russie, semblait confus sur ce que voulait dire Poutine mensonge.

Poutine a déclaré que les provinces de Donetsk et de Louhansk, dans l'est de l'Ukraine, devraient être autorisées à devenir des États indépendants, puis a demandé à ces conseillers de le confirmer. Mais Narychkine semblait croire que Poutine voulait qu'on dise que les deux provinces devaient être annexées à la Russie. Alors que Narychkine bégayait sur la mauvaise réponse, Poutine, sans un soupçon d'ironie, l'a brouillé à deux reprises pour « parler directement », comme si cela était déjà possible dans la Russie de Poutine. Ce n'est qu'après que Narychkine eut donné à Poutine le mensonge qu'il voulait évidemment qu'il lui dise, qu'il lui a grogné dessus : « Vous pouvez vous asseoir maintenant ».

Combien de militaires russes qui ont vu cette humiliation étaient prêts à dire à Poutine la vérité sur l'Ukraine une fois que la guerre a commencé à mal tourner ? Lorsque l'armée russe a affronté des ennemis en Géorgie, en Syrie, en Crimée et en Tchétchénie, la Russie pouvait simplement bombarder sans discernement pour se sortir de tout problème. Mais maintenant que l'armée de Poutine s'est retrouvée dans une guerre avec l'armée ukrainienne très motivée et son industrie nationale de l'armement, soutenues par certaines des meilleures armes de précision et d'entraînement de l'OTAN, la pourriture a vraiment commencé à se manifester. Les forces de chars et de logistique russes se sont transformées en plusieurs décharges en feu dans l'ouest de l'Ukraine.

Et il est impossible de surestimer à quel point la marine russe a dû être incompétente pour permettre au navire de guerre de la flotte russe de la mer Noire, le croiseur lance-missiles Moskva, d'être tellement endommagé, semble-t-il, par deux missiles de croisière antinavires de fabrication ukrainienne, appelés Neptune, que le Moskva a coulé dans la mer au large de l'Ukraine la semaine dernière, la plus grosse perte d'un navire de guerre au combat en 40 ans.

Le fait que le navire amiral russe chargé de coordonner toutes les défenses aériennes de la flottille, transportant 64 missiles de défense aérienne S-300F Rif, ait été touché par des missiles antinavires ennemis devait être le résultat d'une cascade de défaillances dans les systèmes de détection et de réponse à une attaque. .

Par ailleurs, les missiles Neptune ne sont pas nécessairement des « tueurs de navires ». Il est plus probable qu'ils aient été conçus pour être des « tueurs de mission » - pour désactiver le radar et l'électronique de destroyers sophistiqués tels que Moskva - plutôt que pour les couler spécifiquement.

Je plains donc le commandant qui a dû dire à Poutine que le navire de guerre le plus méchant et le plus monstrueux de Russie sur la mer Noire, dont la rumeur dit qu'il était son favori, avait été coulé par un missile ukrainien tiré à la guerre pour la première fois .

La Chine est un pays beaucoup plus sérieux que la Russie : elle n'est pas basée sur le pétrole, le mensonge et la corruption (bien qu'elle en ait beaucoup), mais sur le dur labeur et le talent manufacturier de son peuple, dirigé par un parti communiste chinois de haut en bas, avec une main de fer mais désireux d'apprendre de à l'étranger. Au moins, désireux d'apprendre dans le passé, mais moins récemment.

La réussite économique de la Chine et le sentiment de fierté qu'elle a suscité semblent avoir incité ses dirigeants à penser qu'ils peuvent agir seuls contre une pandémie. En produisant ses propres vaccins, plutôt que d'en importer de meilleurs en provenance d'Occident, et en réutilisant son système de surveillance et de contrôle autoritaire très efficace pour arrêter les voyages, effectuer des tests de masse et mettre en quarantaine toute personne ou tout quartier où la COVID-19 est apparue, la Chine a opté pour un politique de « Covid zéro ». S'il parvenait à surmonter la pandémie avec moins de morts et une économie plus ouverte, ce serait un autre signe pour le monde - un grand signe - que le communisme chinois est supérieur à la démocratie américaine .

Mais Pékin, tout en se moquant de l'Occident, a fait preuve d'une négligence scandaleuse lorsqu'il s'est agi de vacciner ses propres aînés . Cela n'avait pas tellement d'importance lorsque la Chine a pu ralentir la propagation des variantes précédentes du coronavirus grâce à des contrôles démographiques stricts. Mais c'est important maintenant, car les vaccins chinois Sinopharm et Sinovac ne semblent pas être aussi efficaces contre Omicron que les vaccins à ARNm fabriqués en Occident , bien qu'ils soient toujours efficaces pour réduire les hospitalisations et les décès. Aujourd'hui, en Chine, plus de 130 millions de personnes « de plus de 60 ans ne sont pas vaccinées ou ont reçu moins de trois doses », les exposant « à un risque accru de développer des symptômes graves de Covid ou de mourir si elles contractent le virus », a récemment rapporté le Financial Times, citant une étude de l'Université de Hong Kong.

Cela a conduit Pékin à opter pour la fermeture totale de Shanghai, qui a été si mal gérée que les habitants auraient dû se battre pour se nourrir.

Le Dr David L. Katz, un expert en santé publique et en médecine préventive des États-Unis qui a écrit l'un des premiers essais les plus clairvoyants de cet article sur la gestion de Covid au début, m'a expliqué que le problème d'avoir le genre de politique de fermeture draconienne que la Chine c'est que vous vous assurez que votre population développe peu d'immunité indigène parce qu'elle a contracté le virus et y a survécu. Ainsi, selon Katz, si le virus mute à l'échelle mondiale, comme cela s'est produit avec Omicron, et que vous avez « un vaccin peu efficace, pratiquement aucune immunité naturelle dans la population et des millions de personnes âgées non vaccinées, vous êtes dans une mauvaise situation et il n'y a pas de solution facile ».

Vous ne pouvez pas tromper ou faire de la propagande pour éloigner Mère Nature ; c'est implacable .

La morale de cette histoire ? Les systèmes autoritaires de haute coercition sont des systèmes de faible information, de sorte qu'ils mènent souvent aveuglément plus que vous ne le pensez. Et même lorsque la vérité s'infiltre, ou que la réalité, sous la forme d'un ennemi plus puissant ou de Mère Nature, les frappe si durement qu'elle ne peut être ignorée, leurs dirigeants ont du mal à changer de cap parce que leurs prétentions d'être présidents à vie reposent sur leurs prétentions d'infaillibilité. C'est pourquoi la Russie et la Chine se battent actuellement.

Je suis très préoccupé par notre propre système démocratique. Mais tant que nous pouvons chasser les leaders incompétents et maintenir des écosystèmes d'information qui exposent des mensonges systémiques et défient la censure, nous pouvons nous adapter à une époque de changements rapides, et c'est l'avantage concurrentiel le plus important qu'un pays puisse avoir aujourd'hui.

