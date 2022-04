Karen Dejo est ampayada sortir ensemble deux hommes, mais elle prétend qu"elle est célibataire : « Ils ne veulent rien dire »

Les caméras de Magaly TV La Firme ont surpris l'ancienne fille de téléréalité Karen Dejo mercredi dernier, 13 avril, dans une boîte de nuit où elle est vu embrassant un homme d'affaires du nom de César Rey de Castro. Cependant, vendredi 15 et samedi 16, il a été enregistré avec Christian Buhler, avec qui elle était liée il y a des semaines.

Malgré le fait que la mannequin soit loin de la télévision, elle est à nouveau au milieu de l'œil de la presse alors qu'elle joue dans le célèbre ampay de Magaly Medina. Sur les images qui ont été diffusées le 18 avril, on peut voir que l'actrice était avec ses amis dans une boîte de nuit de Barranco puis a déménagé, avec le jeune homme de 38 ans, à une fête privée.

Les deux ont l'air très affectueux en s'embrassant et en s'embrassant à plusieurs reprises. Puis, vers 6 h 11 du matin, il la dépose chez lui. Plus tard, ils ont enregistré l'ancien membre d'Esto es Guerra à Chaclacayo le 16 avril lors d'une réunion avec Christian Buhler.

Dans le matériel, vous pouvez voir que Karen Dejo descend de la même voiture que le soi-disant « madurito » plus tard. Selon le journaliste de l'émission, l'animateur et Buhler ont passé deux jours ensemble, retournant à Lima samedi après-midi.

Enfin, le même jour dans la soirée, l'ancien membre de « Combate » a rencontré César Rey de Castro lors d'une petite réunion puis est sorti se promener. Il lui prête son manteau en même temps qu'il lui caresse le visage et lui fait ses adieux en fin de matinée.

KAREN DEJO AFFIRME QU'ELLE EST CÉLIBATAIRE

Les soi-disant 'Urracos' sont allés à la recherche de l'influenceur pour la consulter au sujet de ces images et des prétendus « coups de double blacking » qu'elle ferait. Karen Dejo a assuré qu'elle est célibataire et qu'à cause de Magaly TV La Firme elle n'a pas pu conclure sa relation avec Christian Buhler.

« J'ai essayé d'avoir quelque chose avec une seule personne et les choses n'ont pas prospéré à cause de vous », a déclaré Karen et le journaliste a demandé à propos de leur rencontre à Chaclacayo. « Cela n'a rien à voir avec cela (qu'ils aient été pris ensemble), nous sommes entre amis et surtout amicaux. »

Ses réponses ont été interrogées par le journaliste qui l'interrogeait et elle n'a pas hésité à lui dire qu'elle avait une vidéo de son baiser avec l'homme d'affaires César Rey de Castro. Malgré le fait d'être un peu nerveuse et surprise, Karen Dejo a clairement indiqué qu'elle n'était pas dans une liaison avec quelqu'un. « Je ne suis avec personne. (Le baiser) ne veut rien dire. Je suis seul et je n'ai aucune relation avec personne. »

