José Ramón López Beltrán ouvrira une nouvelle succursale de sa chocolaterie à Tabasco

La chocolaterie appartenant à José Ramón López Beltrán et à ses frères s'agrandira avec l'ouverture d'une succursale sur le territoire de Tabasco. Chocolates Rocío, du nom de la défunte première épouse de l'actuel président du Mexique, a fait l'annonce sur Instagram avec le court message : « Nous sommes presque prêts à vous recevoir dans notre nouveau magasin à Villahermosa, Tabasco ! » , après les jours précédents, ils ont révélé que l'entreprise allait se développer et a invité leurs abonnés à deviner où elle serait située.

Chocolates Rocío inició operaciones en 2019, con una sucursal en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Foto: Instagram/@chocolatesrocio

La chocolaterie a commencé ses activités en 2019, un an après l'arrivée au pouvoir d'Andrés Manuel López Obrador et l'annonce de son fils José Ramón qu'il n'occuperait aucune charge publique pendant le mandat de son père. Il est à noter que Lopez Beltran a été interrogé sur les réseaux sociaux sur la source de revenus monétaires qui lui permet de maintenir un style de vie luxueux, avec un appartement à Houston, au Texas et des vacances en famille dans des endroits comme Aspen, au Colorado.

L'entreprise, comme détaillé sur son site Web, crée « du chocolat de haute qualité, capable de conquérir les palais les plus exigeants et de rivaliser avec les meilleurs chocolats du monde ». La production a lieu à petite échelle dans un atelier de Mexico, où les fèves de cacao sont sélectionnées manuellement puis transformées en machines à faible production. La matière première provient d'une ferme familiale où elle est semée, récoltée, fermentée et séchée avant d'être envoyée dans la région métropolitaine.

El negocio de los hijos de López Obrador fue señalado por presuntamente haberse beneficiado del programa Sembrando Vida. Foto: Instagram/@chocolatesrocio

Fin 2021, l'activité des enfants de López Obrador était marquée par l'origine du cacao, car selon une enquête journalistique d'Aristegui Noticias, la ferme où il est cultivé a bénéficié du programme gouvernemental Sembrando Vida, qui vise à réduire la pauvreté rurale et l'environnement dégradation. AMLO a nié les allégations au cours d'une de ses conférences de presse matinales, au cours de laquelle il a assuré que la propriété est un héritage familial et que les arguments contre ses enfants étaient faux.

Malgré les critiques, l'esprit d'entreprise de la famille López Beltrán s'est développé. Il propose actuellement des barres de différents types de chocolat, ainsi que des boissons enivrantes et gazeuses qui ont été ajoutées au menu des mois après l'ouverture du premier magasin, fin 2019. En général, les opinions de ceux qui ont essayé les produits sont bonnes, en ce qui concerne la qualité et le goût, mais elles sont disparates en termes de service offert par le personnel qui travaille pour la chocolaterie, située rue República de Guatemala, dans le centre historique du CDMX.

El emprendimiento de López Beltrán ha recibido comentarios positivos por la calidad de sus productos, pero también ha sido señalado por la procedencia de los recursos que lo financian. Foto: Instagram/@chocolatesrocio

Les critiques de Google mettent en évidence l'origine nationale du cacao, recommandent certains produits spécifiques, tels que le frappé au cacao, et soulignent qu'il s'agit d'un endroit petit mais confortable où les employés traitent amicalement les consommateurs et expliquent en détail le processus de production de chaque chocolat et boisson qu'ils commandent. Cependant, il existe également des commentaires négatifs de la part de clients qui affirment avoir attendu plus de deux heures pour être pris en charge et d'autres qui pensent qu'il existe des chocolateries gastronomiques offrant une offre de meilleure qualité, une présentation et un meilleur prix.

Sur Twitter, il a reçu des critiques concernant l'origine des fonds avec lesquels il a été financé. Parmi les commentaires les plus récents, certains ressortent tels que : « Les chocolats Rocío entreront dans l'histoire, LitioMex a déjà des partenaires », en référence à la loi minière avec laquelle López Obrador cherche à nationaliser le lithium, après le rejet de la réforme de l'électricité par le Congrès dimanche.

