Coronavirus : le Paraguay a annoncé que le certificat de vaccination ne sera plus obligatoire pour les voyageurs entrant dans le pays

Le Paraguay a annoncé mardi que le certificat de vaccination ne serait pas une exigence obligatoire pour les voyageurs entrant dans le pays, car ils pourront soumettre un test de coronavirus négatif passé dans les 48 heures précédant le voyage.

Cela a été confirmé par le directeur général de Migration Paraguay, Ángeles Arriola, qui a déclaré à Radio Monumental que cette situation était « assouplie ».

Selon le responsable des migrations, le test de vaccination « est conforme aux exigences », mais il n'est plus obligatoire. « Ceux qui n'ont pas le vaccin définitivement ou qui ont des doses incomplètes, apportant une PCR (pratiquée) dans les 48 heures précédant, pourraient entrer dans le pays », a-t-il expliqué.

Il a également souligné que cette exigence était auparavant « exclusive, pas aujourd'hui » et a expliqué que la décision porte sur « ce qui se passe dans le monde entier ».

Le ministère de la Santé publique et du Bien-être social a publié mardi une mise à jour sur les exigences sanitaires pour entrer dans le pays, selon lesquelles les voyageurs de plus de 12 ans sans preuve de vaccination doivent soumettre un test covid avec un résultat négatif.

Le document a été publié un jour après que l'exécutif a abrogé la déclaration d'urgence sanitaire en raison de la pandémie en vigueur depuis mars 2020, qui a mis fin à l'utilisation obligatoire du masque.

Les nouvelles mesures sont connues à un moment où le nombre d'infections et de décès dus à la covid-19 continue de baisser dans le pays.

Paraguay levantó la emergencia sanitaria (EFE/ Carlos Ortega) EFE

Le Paraguay a enregistré 5 décès et 236 infections à coronavirus entre le 3 et le 9 avril dernier. Cela a été rapporté sur Twitter par le ministère de la Santé et du Bien-être social dans son rapport sur l'évolution de la pandémie, correspondant à la semaine épidémiologique 14.

Le rapport estime à 648 682 le nombre cumulé d'infections dans le pays et à 18 786 décès à ce jour en raison de la pandémie.

Il a également expliqué qu'au cours de cette période, 19 personnes avaient été hospitalisées pour le virus, dont six ont été admises aux soins intensifs.

La levée de l'urgence sanitaire a mis fin à l'utilisation obligatoire du masque et était due à la baisse des cas positifs et des décès dus au virus.

De cette manière, les masques ne seront pas nécessaires dans les magasins, les établissements privés, les restaurants, les écoles, les universités, ainsi que lors d'événements sociaux, sportifs et religieux, entre autres.

Le ministère de la Santé a précisé qu'il maintiendrait la recommandation de porter des masques « à titre préventif et dans des situations spécifiques ».

« L'utilisation essentielle » des masques sera demandée dans les services de santé publics et privés, dans les maisons de retraite et chez les personnes présentant des symptômes respiratoires, a expliqué le directeur général de la surveillance de la santé, Guillermo Sequera.

Il est également « fortement recommandé » de porter ce vêtement dans les transports en commun et dans des espaces fermés mal ventilés et bondés, a ajouté le responsable.

Hernán Huttemann, chef du cabinet civil, a toutefois précisé que la loi sur la déclaration d'urgence économique approuvée pour atténuer les effets de la pandémie resterait en vigueur jusqu'en juin prochain.

(Avec des informations d'EFE)

